В нынешнем положении президент Белоруссии Александр Лукашенко может рассчитывать только на Россию, однако после ряда антироссийских действий Минска Москва подумает дважды. Об этом украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый сказал в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: Нравится Лукашенко России или не нравится, но другого кандидата в президенты у нее нет © РИА Новости, Нина Зотина

«Я думаю, единственное для него (Лукашенко. — Ред.) спасение в том, что он сделает ставку на Российскую Федерацию и будет форсирование вопроса о едином Союзном государстве. Но думаю, что все равно это будет сложно. Уж теперь, я подозреваю, [президент РФ Владимир] Путин подумает дважды. Поскольку одно дело, когда ты говоришь с легитимным президентом, а совсем другое дело — говорить с человеком, под которым горит земля. Это уже другая ситуация», — отметил Гожый.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки в стране.

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