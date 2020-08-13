Глава непризнанного «Киевского патриархата» (КП) Филарет обратился к президенту США Дональду Трампу с письмом, в котором просил поддержки в борьбе «за свободу совести и религии». Текст письма был опубликован на сайте УПЦ КП в среду, 12 августа

«США — стратегический партнер Украины. Ваша большая страна со времени своего основания гордится незыблемостью свобод граждан и свободой религий, всегда стояла на защите их во всем мире, поддерживала демократическое развитие нашего государства», — написал Филарет.

В письме он отметил, что «некоторые злые силы» используют на Украине авторитет США для нарушения прав человека, «антидемократическими методами навязывают свое видение конфессиональной принадлежности, привлекая к этому даже представителей Государственного департамента США».

Раскольники раскольников. Концепцию УПЦ КП вместе с Филаретом множат на ноль © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Майка Помпео в Михайловский Златоверхий монастырь ПЦУ в Киеве 31 января, который «был использован представителями Православной Церкви Украины в своих пропагандистских целях».

«Мы не хотели бы, чтобы чиновники Государственного департамента США становились жертвами манипуляторов, вмешивались в сугубо внутрирелигиозные украинские дела, поддерживая лишь одну из конфессий. Мы хотим, чтобы в Украине все конфессии и религии развивались так свободно, как в США», — написал он.

Филарет пожаловался, что лишенный регистрации «Киевский патриархат» страдает от притеснений.

«Прошу Вашей поддержки в борьбе за свободу совести и религии, права верующих Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата принадлежать к той Церкви, которую они сами определили. Верю, что с Божьей помощью Соединенные Штаты Америки и Украина преодолеют все трудности и в дальнейшем будут укреплять стратегическое партнерство, а права верующих нашей Святой Церкви будут незыблемыми», — подчеркнул он.

Ранее Министерство культуры Украины объявило о ликвидации неканонической УПЦ КП. В Минкульте заявили, что все функции уставных органов УПЦ КП перешли к «Православной церкви Украины» (ПЦУ), которая получила все полномочия и юридические основания для того, чтобы принимать решения относительно всех религиозных организаций, входящих в объединение УПЦ КП.