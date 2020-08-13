Ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко 12 августа в своем Instagram объявил об увольнении

«Поздравляем Белоруссию с "выбором"». Пятеро известных телеведущих призвали «не бояться» и уволились с госТВ © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS

Он отметил, что, как ведущий военной программы, был неофициальным медийным лицом минобороны Белоруссии, но никогда бы не подумал, «что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа, против мирного населения, против женщин и, не дай бог, детей».

Бурко обратился к военным со словами: «Одумайтесь, пока не поздно».

Накануне несколько телеведущих уже заявили о своем уходе с белорусских госканалов.

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.

Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская. Протесты длятся уже четвертый день. Правоохранители применяют насилие при разгоне протестных акций, они задержали около 6 тыс. человек.