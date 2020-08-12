В последнее время «Астана» готовилась к поединку с «Динамо-Брест», который запланирован на 18 августа.
«Завтра, 13 августа, вся команда сдает ПЦР-тесты и будет готовиться к вылету. Решение о переносе матча — это полная прерогатива УЕФА. Раз игру пока не переносят, значит, Беларусь смогла убедить УЕФА в том, что матч пройдет в безопасности», — сообщили в пресс-службе «Астаны».
Отмечается, что проходить ПЦР-тесты на коронавирус за два дня до вылета футболисты должны по регламенту УЕФА. По прилете возможно повторное тестирование, однако Белоруссия таких требований не выдвигает.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Они продолжаются уже три ночи подряд. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.