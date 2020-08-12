Футбольный клуб «Астана» готов вылететь в Брест на матч Лиги чемпионов, несмотря на массовые протесты. Об этом в среду, 12 августа, сообщили в пресс-службе клуба, передает Sputnik Беларусь

В последнее время «Астана» готовилась к поединку с «Динамо-Брест», который запланирован на 18 августа.

«Завтра, 13 августа, вся команда сдает ПЦР-тесты и будет готовиться к вылету. Решение о переносе матча — это полная прерогатива УЕФА. Раз игру пока не переносят, значит, Беларусь смогла убедить УЕФА в том, что матч пройдет в безопасности», — сообщили в пресс-службе «Астаны».

Белоруссия. Хроника протестов, ночь с 11 на 12 августа

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Они продолжаются уже три ночи подряд. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.