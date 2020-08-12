Во время акций протеста в Белоруссии пострадал украинский фотокорреспондент, еще девять граждан Украины были задержаны. Об этом в среду, 12 августа, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает «Общественное»

«По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, которого с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день он был выписан. К посольство не обращался», — говорится в сообщении.

Белоруссия. Хроника протестов, ночь с 11 на 12 августа

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Они продолжаются уже три ночи подряд. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.