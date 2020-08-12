В Таиланде погибла украинская тревел-блогер Валерия (Ya_Lerochka). Об этом на днях сообщила ее подруга Анна Токарева на своей странице в Instagram

Около 2 тысяч украинских туристов заблокированы в Таиланде © Isriya Paireepairit / flickr.com

«02.08.20 с нами не стало моей близкой подруги, верного друга, заботливой дочери, чудесного ребенка, отзывчивого, доброго, жизнерадостного человека, Леры. Произошла смертельная авария в провинции Surat Thani. Сейчас нам необходимо доставить тело на родину, в Украину, к родителям», — написала Токарева.

Она разместила на своей страницы реквизиты счетов для сбора помощи родным Валерии и доставки тела на Украину.

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На странице Валерии в Instagram много фотографий из разных стран мира. Девушка много путешествовала — Турция, Вьетнам, Бали, Сингапур.

С 1 августа на Украине начали использовать европейскую систему разделения стран по двум показателям — приросту новых больных COVID-19 и общего процента больных коронавирусом. Согласно этим показателям формируются «красный» и «зеленый» списки. На сегодняшний день Таиланд входит в «зеленый» список.