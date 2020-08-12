Она рассказала, что Валерия разбилась в автомобильной аварии в провинции Сураттхани 2 августа. Тело украинки никак не могут доставить домой для похорон.
«02.08.20 с нами не стало моей близкой подруги, верного друга, заботливой дочери, чудесного ребенка, отзывчивого, доброго, жизнерадостного человека, Леры. Произошла смертельная авария в провинции Surat Thani. Сейчас нам необходимо доставить тело на родину, в Украину, к родителям», — написала Токарева.
Она разместила на своей страницы реквизиты счетов для сбора помощи родным Валерии и доставки тела на Украину.
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Никогда не могла подумать что буду писать что-то подобное… Но 02.08.20 с нами не стало моей близкой подруги, верного друга, заботливой дочери, чудесного ребёнка, отзывчивого, доброго, жизнерадостного человека, Леры Произошла смертельная авария в провинции Surat Thani. Сейчас нам необходимо доставить тело на родину, в Украину, к родителям. Многие были знакомы с Лерой лично… Друзья, пожалуйста, давайте поможем семье 🙏 телефон сёстры Леры для связи +380 (67) 103 38 53 Реквизиты тайского банка: Krungsri bank 465-1-43665-8 Sberbank 4274278062261303 Anna Tokareva P.S Покойся с миром дорогая наша Лерочка 🙏 I never thought that I would write something like this. But on 02.08.20 my close friend, faithful friend, a caring daughter and sister, kind, cheerful person, Lera past away in a tragic accident in Surat Thani province. Now we need to deliver the body to her homeland Ukraine Many were personally acquainted with Lera… Friends, please, let's help the family 🙏 Sister Lera's phone number for communication +380 (67) 103 38 53 P.S. Rest in peace our dear Lerochka Thai bank account: Krungsri bank 465-1-43665-8 Sberbank 4274278062261303 Anna Tokareva. @ya___lerochka #thailand #phuket
На странице Валерии в Instagram много фотографий из разных стран мира. Девушка много путешествовала — Турция, Вьетнам, Бали, Сингапур.
С 1 августа на Украине начали использовать европейскую систему разделения стран по двум показателям — приросту новых больных COVID-19 и общего процента больных коронавирусом. Согласно этим показателям формируются «красный» и «зеленый» списки. На сегодняшний день Таиланд входит в «зеленый» список.