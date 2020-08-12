Вне зависимости от того, сумеет ли президент Белоруссии Александр Лукашенко справиться с акциями протеста, дальнейшие отношения между Москвой и Минском в любом случае будут проблемными. Об этом рассказал политолог Вадим Самодуров в интервью изданию Украина.ру

Вадим Самодуров: Лукашенко выиграл сражение, но войну уже проиграл © из личного архива Вадима Самодурова Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, выразив надежду, что его деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений.

Россия, продолжил эксперт, продемонстрировала, что она намерена и дальше поддерживать Лукашенко и его режим, а это не совпадает ни с настроениями белорусского народа, ни с настроениями белорусских элит, которые тоже стремительно вливаются в «прозападную партию».

«Антимосковский вектор будет только усиливаться. Причем если в лице Лукашенко это была просто риторика, направленная на то, чтобы заработать симпатии населения или «показать фигу» Москве, то в перспективе России придется иметь дело с «украинским сценарием»», — указал Самодуров.

По его мнению, признание победы Лукашенко стало возможным потому, что в Москве все же посчитали, что лучше иметь дело с понятным, хоть и проблемным, Лукашенко, чем с абсолютно непонятной и неорганизованной белорусской оппозицией.

На выборах президента 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор.