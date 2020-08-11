Очевидцы также утверждают, что ОМОН разгоняет протестующих около ТЦ «Магнит». По их словам, шеренга из нескольких десятков омоновцев растянулась метров на 200 поперек проспекта Дзержинского.
«По протестующим открыли огонь резиновыми пулями. Они пытаются скрыться в парке Павлова, прилегающем к проспекту, однако по его периметру уже расставлено большое количество автозаков», — говорится в сообщении.
Журналисты также отмечают, что ОМОН тараном штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского, где могут скрываться протестующие.
В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководить страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.