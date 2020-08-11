Бойцы ОМОНа вступили в столкновения с протестующими против результатов президентских выборов в минском парке имени Михаила Павлова. Об этом 11 августа сообщает Sputnik Беларусь

Замдыханов: Лукашенко эффективнее оппозиции в борьбе за власть, но все может измениться © Скриншот из видео Украина.ру

«По протестующим открыли огонь резиновыми пулями. Они пытаются скрыться в парке Павлова, прилегающем к проспекту, однако по его периметру уже расставлено большое количество автозаков», — говорится в сообщении.

Журналисты также отмечают, что ОМОН тараном штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского, где могут скрываться протестующие.

В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководить страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.