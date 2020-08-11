Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил ходатайство Государственной исполнительной службы и признал госкомпанию "Укрзализныця" правопреемником Донецкой железной дороги по долгам перед "Сбербанком" на $68 млн, сообщает интернет-издание Finbalance 11 августа

Это означает, что монополист должен погасить все долги ГП «Донецкая железная дорога» (ДЖД), при этом доступ к активам последней затруднен.

Нацбанк Украины грозится принять меры против дочки Сбербанка из-за смены собственника © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По данным "Укрзализныци", в целом долги ДЖД составляют 6,5 млрд грн ($235,1 млн), в том числе «Сбербанку» компания должна 3,5 млрд грн ($126,6 млн), ВТБ Банку — 1,2 млрд грн ($43,4 млн).

Ранее, в июле, "Укрзализныця" сообщила о реструктуризации своего долга перед «Сбербанком» на общую сумму $200 млн, которые подлежали выплате в этот месяц. Суммарная задолженность УЖД перед российскими банками не раскрывается.