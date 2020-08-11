Это означает, что монополист должен погасить все долги ГП «Донецкая железная дорога» (ДЖД), при этом доступ к активам последней затруднен.
Более 20 тыс. грузовых вагонов "Укрзализныци", а также почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов находятся на неподконтрольных Киеву территориях, сообщили в компании.
По данным "Укрзализныци", в целом долги ДЖД составляют 6,5 млрд грн ($235,1 млн), в том числе «Сбербанку» компания должна 3,5 млрд грн ($126,6 млн), ВТБ Банку — 1,2 млрд грн ($43,4 млн).
Ранее, в июле, "Укрзализныця" сообщила о реструктуризации своего долга перед «Сбербанком» на общую сумму $200 млн, которые подлежали выплате в этот месяц. Суммарная задолженность УЖД перед российскими банками не раскрывается.