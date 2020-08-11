Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву. Об этом 11 августа сообщил глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в своём аккаунте в Twitter

«Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве», — написал он.

«С ней всё хорошо»: Тихановская вышла на связь © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.

В СМИ появилась информация о том, что Тихановская пропала после визита в ЦИК. Ее сторонники заверяли, что соперницу Лукашенко удерживают в здании против ее воли. ЦИК опроверг эту информацию. Светлана заходила, чтобы подать жалобу, и беспрепятственно покинула здание ЦИК. Позднее пресс-секретарь политика Анна Красулина сообщила, что смартфон Тихановской работает, но она не отвечает на звонки.