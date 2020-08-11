До объявления официальных результатов выборов президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет делать публичных заявлений, сказал украинский политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

«Еще нет окончательных результатов голосования. Я думаю, что до объявления результатов он и будет молчать», — подчеркнул Бондаренко

Майданом не пахнет, но у Лукашенко — большие риски. Эксперты о выборах в Белоруссии © REUTERS, Dmitry Brushko/Tut.By via REUTERS здесь.

Голосование на выборах в Белоруссии завершилось вечером 9 августа. В нем приняло участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко по предварительным итогам ЦИК набрал на выборах главы государства в республике 80,23%.

На втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, у нее 9,90%. Остальные трое кандидатов получили менее 2% голосов. Против всех проголосовали 6,02%.

Голосованию в Белоруссии предшествовал ряд скандалов. Так, к участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию, впоследствии отправился на Украину, Бабарико был арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также был арестован муж Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ рассматривали в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.