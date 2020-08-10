После президентских выборов в Белоруссии отношения Москвы и Минска будут развиваться так же, как они развивались до этого, считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Белоруссия. Хроника выборов президента на 10 августа к 02:30 - Константин Петрович, как вы считаете, можно ли считать президентскую кампанию в Белоруссию завершенной, или еще возможны варианты в части Майдана или протестной активности?

— Я сейчас нахожусь в Минске, и, честно говоря, Майданом тут и не пахнет. Да, до двух-трех ночи автомобили сигналили, были какие-то локальные выступления и столкновения, но не более. Сейчас здесь все тихо, спокойно. Поэтому я считаю, что выборы состоялись.

- Почему, на ваш взгляд, Лукашенко пока молчит и не делает громких заявлений?

— Потому что еще нет окончательных результатов голосования. Я думаю, что до объявления результатов он и будет молчать.

- Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в социальных сетях большой пост, в котором призвал власти и оппозиции в Белоруссии к диалогу и недопущению насилия. Чего, на ваш взгляд, Киев хочет в этой ситуации?

— Это такая традиционная формула. Это дежурные заявления в стиле «ребята, давайте жить дружно». Я считаю, что это желание президента Зеленского действовать по старому украинскому принципу «налейте и в мою баночку освященную воду».

- Признают ли выборы Запад и Россия? И что это будет значить для режима Лукашенко?

— Я думаю, что Россия признает. Вчерашнее заявление Лукашенко о том, что «вагнеровцы», скорее всего, будут возвращены в Россию, показательно. Я не думаю, что оно появилось просто так.

Что касается Запада, то здесь будет некая игра. Запад в своем стиле будет торговаться, но он прекрасно понимает значение Белоруссии как транспортного коридора и важного экономического посредника во всех евразийских процессах. Поэтому я думаю, что решения будут приниматься исходя из политических соображений.

- Как дальше будут развиваться отношения Москвы и Минска и каково будущее Союзного государства?

— Так же, как складывались раньше. Я думаю, что Александр Григорьевич (Лукашенко) будет противиться этому. А поскольку у Владимира Владимировича (Путина) нет кандидатов, которых он мог бы поддержать, он будет с пониманием относиться к подобному поведению.