Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков 9 августа – более 80 человек задержаны. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщила пресс-служба ведомства

«Всего территориальными подразделениями Следственного комитета возбуждено 21 уголовное дело по вышеуказанным фактам (беспорядков — ред.) в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме, Волковыске по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: статья 293 (массовые беспорядки), часть 2 статьи 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения), статья 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), часть 1 статьи 339 (хулиганство), статья 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них)», — говорится в сообщении.

Лукашенко и призрак Майдана. Эксперты о выборах в Белоруссии © AP, Sergei Grits

В настоящее время задержаны более 80 человек, большинство из них — молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет. В СК утверждают, что часть подозреваемых на момент задержания находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.