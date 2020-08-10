В интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что в Белоруссии невозможно добиться правды, потому что в стране всё контролирует президент Александр Лукашенко

Эксперт уверен, что оппозиции не удастся оспорить официальные результаты президентских выборов.

«Всё государство там фактически является частной корпорацией семьи Лукашенко. Там можно иметь свои определённые политические взгляды, но добиться правды там невозможно», — заявил в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Он напомнил, что в Белоруссии нет видеокамер на избирательных участках, а международных избирателей было очень мало, поскольку одним Минск отказал, а другие сами отказались ехать из-за эпидемиологической обстановки. Тихановская объяснила, почему считает, что выиграла выборы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Сам Лукашенко говорил, что главное — не как голосуют, а как считают голоса. Я убеждён, что в реальности были другие результаты выборов, причём зеркально иные: это оппозиция в лице Тихановской набрала около 70%, а Лукашенко — 15-16%, не более того. Поэтому я считаю, что верить результатам, опубликованным официальной ЦИК, нельзя. Так что эти выборы, безусловно, нелегитимны. Лукашенко просто переназначил себя на шестой срок», — уверен Безпалько.

Многие западные страны выразили сомнение, что голосование в Белоруссии было прозрачным. Главный соперник Лукашенко на выборах домохозяйка Светлана Тихановская, которая решила выдвинуть свою кандидатуру вместо мужа блогера Сергея Тихановского, не признала проигрыш и намерена подать жалобу в ЦИК с целью пересчёта голосов.