Сейчас мы наблюдаем агонию режима Александра Лукашенко в Белоруссии, которая может растянуться еще на один его президентский срок, а может закончиться за пару месяцев, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько

Белоруссия. Хроника выборов президента на 10 августа к 02:30 - Богдан, по данным ЦИК, Лукашенко побеждает с результатом в 80%, а оппозиция заявляет о совершенно противоположных итогах. Удастся ли им оспорить результат выборов?

— Я думаю, что не удастся. Все государство там фактически является частной корпорацией семьи Лукашенко. Там можно иметь свои определенные политические взгляды, но добиться правды там невозможно.

Я-то убежден, что в реальности были другие результаты выборов, причем зеркально иные. Это оппозиция в лице Тихановской набрала около 70%, а Лукашенко — 15-16%, не более того. Поэтому я считаю, что верить результатам, опубликованным официальной ЦИК, нельзя.

Сам Лукашенко говорил, что главное — не как голосуют, а как считают голоса. В Белоруссии нет видеокамер на избирательных участках, в Белоруссии практически нет наблюдателей (многим она отказала, многие сами отказались туда ехать).

Так что эти выборы, безусловно, нелегитимны. Лукашенко просто переназначил себя на шестой срок, не более того.

- Что сейчас будет с протестной активностью? Властям удастся ее сбить, или будут какие-то новые акции?

— Здесь что-то сложно прогнозировать. Если Запад не будет очень активно поддерживать протестующих, тогда, возможно, удастся подавить эти протесты. Возможно, они сами сойдут на нет.

В любом случае проблема для Лукашенко заключается в том, что он проспал резкий рост политической активности в Белоруссии. Количество митингов, подписантов, количество усталости от его семьи очень выросло.

Безусловно, для Лукашенко это очень тревожный сигнал. По сути это сигнал к закату его эпохи. Может быть, она продлится еще 5-6 лет, но уже точно не больше. И вряд ли ему удастся передать власть по наследству своему сыну.

- Почему, на ваш взгляд, Лукашенко пока молчит и не делает громких заявлений?

— Потому что он не уверен в себе. Он хочет добиться четкого понимания того, что процесс переназначения самого себя на царские полномочия полностью удался и состоялся на сто процентов. Поэтому он и не делает никаких заявлений. Он их сделает позже. Мол, я же говорил, вы молодцы, спасибо, что дали мне шанс спасти страну и так далее.

- Возможен ли сейчас вариант с двоевластием по венесуэльскому сценарию, когда Запад признал победу альтернативного кандидата, но и победитель выборов никуда не ушел?

— В Венесуэле ситуация все же отличается. Там большинство населения все-таки поддерживало и Чавеса, и Мадуро. Да, они использовали ряд манипуляций и популистских мер, но в любом случае большинство их поддерживало. А Гуайдо — это ставленник небольшой группы богатых людей, которые теряли свои капиталы из-за того, что Венесуэла разорвала отношения с США и страна подверглась санкциям.

В Белоруссии этого нет. В Белоруссии значительная часть населения за интеграцию с Россией, но Лукашенко ее торпедировал. Какая-то часть выступает за интеграцию с Евросоюзом, но Лукашенко тоже ее не осуществляет либо осуществляет не в том виде, в каком ей бы этого хотелось. Поэтому я думаю, что сейчас говорить о схожести ситуации все-таки не стоит.

Сейчас самый нежелательный сценарий для Лукашенко состоит в том, если Запад откажет ему в легитимности, вне зависимости от того, кто будет считаться легитимным правителем, Тихановская или кто-либо другой. Просто выборы могут признать нелегитимными. Это может произойти, если будет слишком сильное подавление протестов, если они будут длительными или кто-то погибнет.

В этом случае Запад может разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. Но пока на это не похоже. Как раз перед выборами, результат которых был вполне предсказуем, американцы стали повышать уровень дипломатических отношений с Белоруссией.

- Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в социальных сетях большой пост, в котором призвал власти и оппозиции в Белоруссии к диалогу и недопущению насилия. Чего, на ваш взгляд, Киев хочет в этой ситуации?

— На самом деле это заявление ни о чем. Это заявление можно толковать двояко при любом исходе этих выборов. Если Лукашенко сможет удержать власть, то тогда Зеленский скажет, что, мол, я же просил, и Александр Григорьевич прислушался. А если победит оппозиция при бескровном варианте, то он скажет, что Лукашенко молодец, и он не пошел на кровь, как Янукович. Это заявление само по себе ничего не значит. Конечно, кровь — это плохо. Но само по себе оно не говорит о том, что происходит в Белоруссии.

- Сенатор Джабаров ранее заявлял, что не видит оснований не доверять результатам выборов в Белоруссии. В свою очередь Жириновский считает, что Лукашенко проиграл страну, и похвалил белорусов за их борьбу с диктатурой. Будет ли Россия вырабатывать единую позицию в отношении Минска?

— Нет, и думаю, что она и не нужна. Если Лукашенко удастся удержать власть, которую он, безусловно, удерживает незаконно, и выборы все эти фиктивны (о чем и сказал Жириновский), то России все равно придется иметь с ним дела.

Победа с последствиями. Лукашенко ожидает дружба с Китаем и жесткое противостояние с США © скриншот

Абсолютно не понимаю. Это унижение нашей страны. Посол не должен допускать унижений. Поэтому мы не должны этого допускать. Мы не должны это приветствовать, радоваться этому, что великий кормчий Александр Григорьевич сам себя переназначил на шестой срок.

Но дело с ним иметь придется, если он продавит оппозицию, пусть даже кровью, и будет находиться у власти еще пять-шесть лет.

Жириновский прав в том, что это агония Лукашенко. Она может растянуться на какое-то время, а может закончиться достаточно быстро, в течение двух-трех месяцев в результате протестов и бархатной революции.

- А чем закончится ситуация с «российскими боевиками»?

— Я думаю, что договорятся. Вряд ли Лукашенко будет выдавать их сейчас Украине, хотя этот вариант я тоже не исключаю. Скорее всего, их тихонько вернут. Может быть, им дадут условный срок и отпустят. Может быть, они просто вернутся в Россию без особенного освещения в СМИ. Такой вариант тоже возможен.