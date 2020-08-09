Ранее также сообщалось о задержании в Минске трех журналистов телеканала «Дождь», работавших на выборах президента Белоруссии без аккредитации. Белорусские власти считают, что скорее всего, их попросят покинуть страну.
«Два стрингера, сотрудничавшие с нашим видеоагентством Ruptly, были задержаны в Минске, когда снимали голосование на участках во время выборов президента. Спустя 10 часов после задержания они все еще не выходят на связь», — говорится в сообщении.
По информации Ruptly, они находятся в одном из РУВД города.
Выборы президента Белоруссии проходят в воскресенье, 9 августа. По состоянию на 18:00 явка составила 79%. Активнее всех голосуют жители Гомельской области (85,98%), меньше всех проголосовали жители Минска (62,3%).
На высший государственный пост претендуют пять человек, в частности действующий президент Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, и жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская, которую поддержали штабы не допущенных к выборам участников президентской гонки.