Двух стрингеров видеоагентства Ruptly задержали в Минске. Об этом 9 августа сообщает владелец сервиса, телеканал RT в своем телеграм-канале

Белоруссия. Хроника выборов президента на 9 августа к 19:00

«Два стрингера, сотрудничавшие с нашим видеоагентством Ruptly, были задержаны в Минске, когда снимали голосование на участках во время выборов президента. Спустя 10 часов после задержания они все еще не выходят на связь», — говорится в сообщении.

По информации Ruptly, они находятся в одном из РУВД города.

Выборы президента Белоруссии проходят в воскресенье, 9 августа. По состоянию на 18:00 явка составила 79%. Активнее всех голосуют жители Гомельской области (85,98%), меньше всех проголосовали жители Минска (62,3%).

На высший государственный пост претендуют пять человек, в частности действующий президент Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, и жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская, которую поддержали штабы не допущенных к выборам участников президентской гонки.