Посольство Белоруссии в Москве объяснило, почему очередь избирателей растянулась на километр

По словам дипломатов, ограничения по количеству голосующих в здании накладывают санитарные требования из-за эпидемии коронавируса, но сотрудники посольства предпринимают меры, чтобы проголосовать смогли все желающие

В основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии около здания посольства страны в Москве очередь из избирателей растянулась на километр, люди ждут несколько часов, настроение у всех радостное. «Наденьте маски и не толпитесь». В Варшаве не все успеют проголосовать на белорусских выборах © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

«Такие очереди связаны с высокой активностью избирателей и мерами предосторожности, предпринимаемыми на фоне COVID-19. Есть ограничение по одномоментному нахождению людей на участке. Сейчас мы стараемся расширить пропускную способность, учитывая эпидемиологические требования», — объяснил в комментарии РИА Новости представитель дипмиссии.

Согласно рекомендациям, в помещении для голосования, расположенном в здании посольства, одновременно могут находиться не более 10 человек.

«Однако их количество по факту выше, потому что поток желающих проголосовать большой, стараемся максимально удовлетворить права каждого гражданина реализовать свое избирательное право», — добавил дипломат.

По информации на 14.00, на этом избирательном участке успели проголосовать около 1400 человек.