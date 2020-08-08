Сообщения о смерти в Минске одного из участников протестной акции опровергла 8 августа официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, передаёт портал Tut.by

Победитель очевиден, но ему угрожает Майдан. С чем Белоруссия подходит к выборам © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Ранее в белорусских Telegram-каналах появились сообщения о том, что молодой человек тяжело пострадал при силовом разгоне протестной акции велосипедистов. Он лежал на асфальте неподвижно и не подавал признаков жизни, из-за чего журналисты сделали вывод о его смерти.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют основным соперником Лукашенко.