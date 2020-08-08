«Если мы посмотрим на систему безопасности в Белоруссии, то я думаю, что эта система действует достаточно эффективна. Вероятность событий по типу Майдана крайне минимальна. Там периодически проводятся профилактические действия», — отметил политолог.
Он также отметил, что для Майдана Белоруссии не хватает организованной группы влияния.
«Кроме того, в основе белорусского протеста нет серьезно организованной силы. Там есть определенные группы влияния, но нет очевидных внешних спонсоров этого Майдана, которые представляют серьезные политические круги и серьезные политические капиталы в различных странах», — добавил Велизаде.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.