Президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях впервые рассказал о своем отце в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Также он описал характер своей матери, приведя ее слова: «Сын мой и все». По словам белорусского лидера, мать очень ревниво его опекала.