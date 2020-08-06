На фрегате «Гетман Сагайдачный» выявлен больной COVID-19 военнослужащий, все, кто с ним контактировал, помещены в изолятор, сообщает Укринформ 6 августа со ссылкой на командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины

«В понедельник вечером был обнаружен больной военнослужащий, которого сразу доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона. На корабле был развернут изолятор, в который поместили группу контактных лиц. Эта группа обследована военными медиками и взяты соответствующие пробы для проведения ПЦР-теста», — пишет агентство.

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«Гетман Сагайдачный» — флагман украинского военного флота. Закладывался как сторожевой корабль проекта 11351 «Нерей» с названием «Киров» 5 октября 1990 года на эллинге судостроительного завода «Залив» в Керчи по заказу морских частей погранвойск КГБ СССР.

В июне 1992 года перешел в состав ВМС Украины и был переименован в честь предводителя реестровых казаков на службе у Речи Посполитой Сагайдачного, который вместе с польским войском участвовал в захватническом походе на Русь во времена Минина и Пожарского.