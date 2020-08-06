Минск вычеркивает себя из союзнических отношений с Россией и теряет статус переговорной площадки по Донбассу. Об этом сенатор Олег Морозов сказал в комментарии РИА Новости 6 августа

Ходаковский призвал ЛДНР отказаться от услуг Минска, чтобы не «снабжать Лукашенко обменным фондом для Украины» © предоставлено Александром Ходаковским Александром Лукашенко и Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор относительно дальнейшей судьбы так называемых бойцов ЧВК «Вагнер», задержанных в конце июля. Омбудсен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова позже назвала недопустимым рассматривать вопрос о выдаче российских граждан без представителей МИД РФ и других органов.

«Все идет к тому, что Минск не только потеряет статус переговорной площадки, но и возможность влиять на переговорной процесс по Донбассу… Минск теряет лицо и политическое будущее. Похоже, страну ждут тяжелые времена, если, конечно, президент [Белоруссии] не одумается и не вернется к нормальной риторике в отношении России и не перестанет разыгрывать украинскую карту против России», — заявил Морозов.

По его словам, Минск вычеркивает себя из союзнических отношений с Россией, «но как партнер по урегулированию на Донбассе он вне этого союза никому не нужен».

Ранее Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон. Зеленский заявил, что отказался от предложения главы Белоруссии в помощи для контроля границы регионов Донбасса с Россией, потому что Украина — независимое государство, которое справится своими силами.