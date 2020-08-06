Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался 6 августа, что против его страны ведется гибридная война, но он не знает, кто за ней стоит. Его слова, сказанные на совещании по обеспечению безопасности на выборах главы государства приводит агенство БелТа

Лукашенко рассказал о сути своей политики © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Лукашенко предположил, что за этим может стоять кто угодно.

«Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" — мы даже не знаем», — заявил президент.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. В конце июля белорусские силовики задержали 32 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском, еще один был задержан в другом регионе страны. Они подозреваются в организации массовых беспорядков и террористических актов.

МИД РФ подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.