США — это пункт постоянной дислокации транснациональных корпораций и место проживания мировой глобальной элиты, рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист Алан Мамиев

«О крахе США можно будет утверждать только после того, как офис Google переедет в Воронеж, а Голливуд переберётся в Жмеринку. Когда начнут оттуда вывозить университеты «лиги плюща» со студентами и преподавателями, а такого пока не наблюдается», — рассказал собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Октябрьский сюрприз Трампа. Президент США готовит Байдену и его демократам суперразоблачение © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексей Пушков сказал, что беспорядки в США стали результатом стихийного элемента, а демократы попытаются воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы не только защитить права афроамериканского населения, но и подорвать позиции республиканца Дональда Трампа.

Для демократов, как отметил сенатор, эти гражданские беспорядки выгодны, потому что их кандидат на президентских выборах Джо Байден, ничего не делая, просто получает сейчас конкурентное преимущество над своим соперником.