Ультрас «Динамо» выдвинули жесткий ультиматум президенту киевского клуба Игорю Суркису. Об этом 5 августа сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

Вдали от ультрас: Луческу надежно спрятали в целях безопасности © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк Мирчу Луческу и заменить Суркиса на другого менеджера.

«Иначе они, ультрасы, в смысле, жуть как невоздержанны. Многие из них за родину жизни не пожалели (скорее всего, авторы текста). А "Динамо" для них почище родины будет. Короче говоря, подличать станут мелко и крупно. <…> Среди ультрас "Динамо" много безмозглых. Почти все. Есть участники войны в Донбассе, увы, не утилизированные там. Такие и гранату могут метнуть, и закладку под машину сделать. Словом, на Украине открывается еще один фронт. Потешный он или натуральный, покажут ближайшие времена»,- говорится в посте.