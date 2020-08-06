«Основная ошибка в том, что отстранены основные соперники, это показывает обществу, что Лукашенко не принимает вызов, не готов соперничать с другими кандидатами, если они не полные маргиналы. Это сильно ударило по имиджу Лукашенко как лидеру нации. Лидер нации не должен пасовать перед вызовами со стороны молодых политиков», — сказал эксперт.
Также явно ошибочной была политика в отношении пандемии, добавил он.
Кроме того, скандал, на который пошла Белоруссия в отношениях с Россией, несомненно, негативно скажется на поддержке Лукашенко со стороны пророссийских избирателей, которые во многом составляют электоральную базу белорусского президента, отметил Неменский
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.