Белорусский режим кажется очень крепким, но политические ошибки незадолго до выборов могут довольно дорого стоить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский

«Все зависит от того, насколько умело нынешняя власть может провести остаток предвыборной кампании и последующее удержание власти. Сейчас я бы не стал уверенно говорить о том, что они могут это сделать, так как явно допущены серьезные ошибки. Главная проблема Лукашенко в том, что из-под белорусской экономической модели выходит ее российское спонсирование, плюс хорошие отношения с Россией. Как Лукашенко будет решать этот вопрос, пока неизвестно», — рассказал Неменский.

9 августа в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.