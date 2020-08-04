На Украине поезда будут делать остановки в «красных» зонах только для высадки пассажиров. Об этом в эфире «Громадського радио» во вторник, 4 августа, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий

Власти Луцка взбунтовались против «красной зоны» © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Мне кажется, надо было заранее сообщить людям, как будет курсировать поезд. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась, понятно, что высадку сделать — это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет», — сказал Криклий.

В «красную» зону в настоящее время внесены Тернополь, Луцк и Кицманский район Черновицкой области.