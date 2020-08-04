Ранее на Украине в связи с пандемией коронавируса поделили регионы на зоны. В число так называемой красной зоны вошли в том числе западные регионы — Волынская и Тернопольская области. Однако местное руководство отказалось подчиниться этому решению и заявило, что не станет ужесточать ограничения.
«Мне кажется, надо было заранее сообщить людям, как будет курсировать поезд. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась, понятно, что высадку сделать — это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет», — сказал Криклий.
В «красную» зону в настоящее время внесены Тернополь, Луцк и Кицманский район Черновицкой области.