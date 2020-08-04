«Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла $9,5 млрд экономического роста за пять лет», — сказал Лукашенко.
Такие потери повлияли на пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и поддержку семей, утверждает политик.
По его словам, власти сделали выводы и уже реализуют стратегию по уменьшению влияния «таких факторов» к 2025 году.
9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.