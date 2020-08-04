«Певица после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу в начале прошлого года путешествует по миру со своей 9-летней дочкой Софией. Давние знакомые решили вместе поиграть в гольф. К слову, артисты связаны не просто дружескими отношениями: Филипп является крестным отцом дочки Ани», — говорится в публикации.
Киркоров поделился в соцсети Instagram фотографией, где они позируют на поле, оперившись на клюшки.
Певец был в ярких шортах, черной футболке с принтом и кепке. Лорак красовалась в белом кружевном платье, изящно скрестив ноги.
Следует отметить, что заголовок публикации был весьма ярким и запоминающимся. Он сообщал, что «Киркоров украл Лорак из-под носа у Лазарева и нового любовника», однако в тексте новости не было сказано ничего ни про Лазарева, ни про нового любовника Лорак.