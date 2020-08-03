Если создавать технологии цветных революций и отравлять ими весь мир, то в конце концов это приведет к такому же результату в твоей собственной стране, рассказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Если объясняют населению, что свергать памятники на Украине, даже не Ленину, а Пушкину или Кутузову, — это хорошо, почему же тогда нельзя свергать памятники Колумбу? Раньше это удавалось сдерживать с помощью нескольких факторов, первым из которых была силовая составляющая, низкий уровень образования у большинства населения США», — рассказал собеседник издания.

Протесты в США — это майдан или нечто иное? © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

Но сейчас все эти факторы перестали работать, и, наоборот, накопилась критическая масса других, все это привело к подобного рода протестам.

По словам Богдана Безпалько, протесты в США — разрушение в чистом виде, оно не несет никакой идеологии, кроме саморазрушения. США слишком долго подпитывали это разрушение в других странах, и вот сейчас бомба взорвалась на родине всех этих технологий.

Полностью интервью можно прочитать здесь.