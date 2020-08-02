Процветающее и благополучное общество в Белоруссии удалось построить только благодаря помощи Москвы, рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

«Благодаря России в Белоруссии был достигнут тот уровень жизни, который они имеют на сегодняшний день. Это достаточно высокий уровень благополучия, сопоставимый с российским уровнем жизни», — сказал Зубец.

Он отметил, что без поставок по специальным ценам ресурсов, которые Белоруссия получала много лет подряд, белорусское экономическое чудо не состоялось бы.

Лукашенко, Тихановская плюс шпионы под кроватью. В чем тайна белорусских выборов? © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Благодаря этому в Белоруссии удалось построить относительно процветающее и благополучное общество, полагает эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.