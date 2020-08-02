«Благодаря России в Белоруссии был достигнут тот уровень жизни, который они имеют на сегодняшний день. Это достаточно высокий уровень благополучия, сопоставимый с российским уровнем жизни», — сказал Зубец.
Он отметил, что без поставок по специальным ценам ресурсов, которые Белоруссия получала много лет подряд, белорусское экономическое чудо не состоялось бы.
Зубец оценил помощь, которую Белоруссия получила от России за счет предложений сырьевых товаров, прежде всего нефти по сниженным ценам, в сумму более 100 миллиардов долларов за 10 лет.
Благодаря этому в Белоруссии удалось построить относительно процветающее и благополучное общество, полагает эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.
Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.