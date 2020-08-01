Ситуация с задержанными под Минском российскими «бойцами ЧВК» затихнет через пару, а ситуативный белорусско-украинский альянс против России не сработает, считает директор аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, установить причастность задержанных людей к донбасскому конфликту не так просто, ведь у украинской стороны нет списков подразделений народной милиции ДНР/ЛНР. Поэтому о выдаче задержанных пока речь не идет.

Он также отметил, что, с точки зрения украинского или международного законодательства формальные основания для выдачи есть есть: существуют законы Украины, которые предусматривают наказание за участие в вооруженных конфликтах.

«Так что формально это обычная ситуация, если не брать сам факт задержания непонятно за что и почему на основании каких-то сказок-рассказов. Я небольшой в этом специалист, но, по-моему, белорусский КГБ ведет себя так же, как и наша СБУ, когда придумываются лужи свиной крови, когда человека убивают, а потом он воскресает», — отметил Рудяков.

Павел Рудяков: КГБ Белоруссии стало действовать так же, как и СБУ © РИА Новости, Нина Зотина

«Мне кажется, что белорусы пару дней еще поколотятся, а потом это все затихнет. И в данном случае белорусско-украинский ситуативный альянс против Москвы в данном случае не сработает», — заключил политолог.

Ранее белорусское госагентство БелТА сообщило, что под Минском задержали «32 боевика иностранной частной компании «Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне и, по мнению белорусских властей, прибыли в страну, чтобы дестабилизировать обстановку перед грядущими президентскими выборами.

В официальном комментарии МИД РФ говорится, что задержанные россияне оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию, всю логистику на территории Белоруссии организовывала местная компания. Во внешнеполитическом ведомстве выразили недоумение интерпретировать это событие как попытку вмешательства во внутренние дела республики.

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