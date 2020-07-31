Ситуативный белорусско-украинский альянс против Москвы, который сегодня сложился вокруг задержания 33 россиян, вряд ли сработает, считает директор аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Кость Бондаренко: После выборов в Белоруссии о задержанных россиянах сразу же забудут © РИА Новости, Нина Зотина - Павел Николаевич, новым главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе вместо Леонида Кучмы стал Леонид Кравчук. Зачем это нужно Киеву, и зачем это нужно лично Кравчуку?

— Зачем это Кравчуку понятно. Он позер. Ему хочется показать, что он еще достаточно крепок физически, несмотря на преклонный возраст. Он любит привлекать к себе внимание. Он претендует на роль морального авторитета нации, хотя, на самом деле, является подлецом и мерзавцем.

О нем недавно вышла книга его бывшего соратника по партии Георгия Крючкова, в которой он с использованием документов написал, что представляет из себя Кравчук. Поэтому я думаю, что Кравчук руководствуется личными амбициями и желанием быть на виду. Кроме того, Кравчук по сути не будет ни за что отвечать. Потому что все практические вопросы решаются не руководителем делегации, а членами делегации. Так что работа непыльная.

Что касается украинская стороны, то сразу была установка найти кого-то, кто бы мог соответствовать президентскому статусу. Выбор у нас невелик, президентов не так много, переходить на уровень отставных премьер-министров не захотели, вот и поменяли Кучму на Крвычука.

На содержательную сторону переговорного процесса это никак не отразится. А растиражированные СМИ заявления Кравчука о поиске компромисса — то это просто риторика и декларация. Он такой человек, который сначала бросает слова, а потом перекручивает на нужный ему лад.

Поэтому никакой компромисс он там искать не будет, а будет только пыль в глаза пускать, и ждать у моря погоды, когда договариваться начнут уже серьезно. Но пока что о серьезных договоренностях рано говорить.

- Еще существует версия, что Кучма покинул свой пост, потому что якобы не захотел быть формальным могильщиком Минских соглашений, и что Украина якобы собирается из них уходить.

— Возможно, и не захотел быть могильщиком. Но вообще Кучма отошел от дел еще с конца мая. Он первый раз отказался от этой должности еще при Порошенко, а когда к власти пришел Зеленский, Кучму попросили вернуться, поскольку у них своих людей не хватало. Да особо никто и не рвался. Это такая, неблагодарная работа, взяток никто не дает, а кроме суточных украсть особенно нечего. Поэтому Кучма не планировал долго оставаться.

Что касается возможного выхода Украины из переговорного процесса, то это не так просто. Для того чтобы выйти без скандала, необходимо это сначала объяснить как минимум немцам и французам. Другое дело, что у нас уже зреет месседж о пересмотре Минских соглашений, о пересмотре текста от 2015 года к реалиям 2020 года, с учетом того, что довольно серьезно изменились обстоятельства, и с учетом того, каким путем можно реально их выполнить.

Но и Путин на последнем Нормандском саммите, и Меркель (хотя и не так категорично) высказывались, что Минским соглашениям и комплексу мер нет альтернативы, и что «Минск» остается инструментом мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Да, у Меркель промелькнула мысль, что мол, «Минск» — это не догма, а руководство к действию. Но пока Россия и Путин занимают жесткую позицию, что нет, не пересматриваем, мы сами пересмотреть и отказаться не можем.

Что будет к концу года, посмотрим. В Киеве есть ожидания, что Зеленский хотя бы реализует свое обещание, что мол у него есть план Б, и он его покажет. Насколько мне известно, никакого плана нет. Те люди, которые этим занимаются, кроме Ермака (Резников или Кулеба), как я вижу ситуацию, не могут никакой план самостоятельно сверстать. А перевести с английского пока что не получается, потому что нет английского оригинала.

- В Белоруссии были задержаны 33 сотрудника ЧВК из России. МИД Украины потребовал от Минска выдачи тех из них, кто участвовал в гражданском конфликте в Донбассе на стороне ЛДНР. Насколько обоснованы такие требования Киева, и выдадут ли их Украине?

— Пока что о выдаче речь не идет. Пока речь идет только о том, что должны быть установлены личности этих людей. Наша сторона еще должна установить, имеют ли эти люди отношения к донбасскому конфликту. А это не так просто. У нас же нет списков подразделений народной милиции ДНР/ЛНР.

А с точки зрения украинского или международного законодательства, насколько я понимаю, формальные основания для этого есть. Есть законы Украины, которые предусматривают наказание за участие в вооруженных конфликтах, есть международное право, которое предусматривает за это ответственность. В некоторых странах за это привлекали людей к ответственности.

Так что формально это обычная ситуация, если не брать сам факт задержания непонятно за что и почему на основании каких-то сказок-рассказов. Я небольшой в этом специалист, но, по-моему, белорусский КГБ ведет себя так же, как и наша СБУ, когда придумываются лужи свиной крови, когда человека убивают, а потом он воскресает.

Поэтому мне кажется, что белорусы пару дней еще поколотятся, а потом это все затихнет. И в данном случае белорусско-украинский ситуативный альянс против Москвы в данном случае не сработает.

- Корректно ли сейчас сравнивать происходящее в Белоруссии с тем, что происходило на Украине в предмайданный период?

— Есть какие-то общие черты. Белоруссия немножко по-другому развивается в своем постсоветском периоде, но многие проблемы похожи, в том числе, социально-экономические. Белорусы живут получше нас, но тоже не так, как им хотелось бы. Поэтому социальная напряженность тоже есть.

Свобода или свобода слова? За что в Прибалтике и Украине сажают в тюрьму журналистов © Андрей Лубенский

Когда мы говорим о киевском Майдане, то у нас был американский Майдан. Насколько я понимаю, что Лукашенко больше боится русского Майдана. Но как я вижу, Россия не собирается ему ничего подобного устраивать.

Американцы могли бы попробовать его потрясти, но мне кажется, добиться результата такого, как у нас, маловероятно. Президент там держит ситуацию в том числе при помощи силовых структур и секретных подзразделений.

Поэтому мне кажется, что определенная схожесть есть, но различий значительно больше. Вероятность Майдана сохраняется, Америка будет трясти Лукашенко, чтобы подчинить его себе, но смена власти через Майдан после 9 августа маловероятна.

- Национальный комитет по ТВ и радиовещанию лишил лицензии на эфирную трансляцию телеканал «Киевская Русь». А когда журналисты вышли на митинг протеста, их попытались разогнать националисты. Почему, на ваш взгляд, украинские власти не боятся обвинений в нарушении свободы слова и репрессиях в отношении СМИ?

— Лицензии не лишили, это не совсем точно. Ее не продлили. Вопрос отложен, они просто тянут время. Это такая тактическая уловка, чтобы уши не торчали. Но речь идет о том, что они будут пытаться всеми силами прекратить деятельность «КРТ» как неугодного канала.

Почему власти не боятся? Потому что нам это все прощается. Вот эти западные двойные стандарты работают в части прав человека и в сфере верховенства права. Но поскольку мы по этой терминологии для Запада «наш сукин сын», то нам эти вещи прощаются, если речь идет о русофильских СМИ. Если речь идет о соросятах, антикоррупционерах и так далее, то тут нас одергивают и спрашивают, что мы себе позволяем, хотя мы себе не очень много и позволяем.

Поэтому вне зависимости от того, кто будет президентом Украины, нам эти вещи будут прощаться, поскольку мы играем в эту игру против Москвы, нас считают своими и претензий в этой области не предъявляют. Для Запада наши права и свободы неинтересны.

Мы когда в принципе говорим о свободе слова, правах человека и верховенстве права, то мы употребляем слова и понятия из лексикона демократического государства. Украина же является демократическим государством только по вывеске. Реально у нас демократия сыра или молода, но это совершенно не то, что предусматривает формат истинного демократического государства.