Судя по тому, что в ДНР/ЛНР наблюдается рост предпринимательства и активности на рынке недвижимости, вполне возможно, что станет вопрос об интеграции Украины в состав Донбасса. Об этом рассказал экономист и социолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: Если так пойдет дальше, встанет вопрос об интеграции Украины в Донбасс, а не наоборот © Youtube / Алексей Зубец

По его сведениям, лучшими для Украины были 2003-2008 годы, а с тех пор украинская экономика идет от кризиса к кризису: определенное оживление и рост доходов был в 2016-2018 годах, однако в 2019 году начался новый спад, ускорившийся в последние месяцы.

Для затыкания дыр в бюджете украинскому правительству приходится заимствовать средства на международных финансовых рынках под сумасшедшие 7,5%, и любой трезвомыслящий экономист понимает, что налицо финансовая пирамида, крах которой — это вопрос времени.