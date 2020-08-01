«В ЛДНР бизнес сейчас более активен, чем в Киеве и по всей Украине. Мы не будем вдаваться в подробности, за счет чего это оживление достигнуто, но факт. Растет число зарегистрированных предприятий, активен рынок недвижимости. Если так дальше пойдет, очень скоро встанет вопрос об интеграции Украины в Донбасс, а не наоборот», — считает эксперт.
По его сведениям, лучшими для Украины были 2003-2008 годы, а с тех пор украинская экономика идет от кризиса к кризису: определенное оживление и рост доходов был в 2016-2018 годах, однако в 2019 году начался новый спад, ускорившийся в последние месяцы.
Для затыкания дыр в бюджете украинскому правительству приходится заимствовать средства на международных финансовых рынках под сумасшедшие 7,5%, и любой трезвомыслящий экономист понимает, что налицо финансовая пирамида, крах которой — это вопрос времени.