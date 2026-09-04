https://ukraina.ru/20260904/uroki-proshlogo-vertikalnye-bomboubezhischa-vinkelya-1082904804.html

Уроки прошлого: вертикальные бомбоубежища Винкеля

Уроки прошлого: вертикальные бомбоубежища Винкеля - 04.09.2026 Украина.ру

Уроки прошлого: вертикальные бомбоубежища Винкеля

Философ Александр Дугин, в видах предстоящей мировой войны, предложил закапываться в землю и строить подземные города. Основной пафос его выступления – в рассредоточении городского населения, что на фоне непомерно раздутых мегаполисов выглядит разумно даже и безотносительно к войне. Но если говорить об убежищах, то закапыванию есть альтернатива

2026-09-04T08:00

2026-09-04T08:00

2026-09-04T08:00

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Альтернативу классическим подземным убежищам ещё в сентябре 1934 году предложил немецкий инженер Лео Винкель. Он предложил здание в виде остроконечной круглой башни, напоминавшей ракету на стартовой позиции. Предполагалось, что в мирное время оно может использоваться как водонапорная башня, а в военное – как убежище и площадка для размещения зенитной артиллерии.Логика Винкеля была проста: а) в сравнительно маленькую по площади башню будет труднее попасть с воздуха; б) если попасть всё же удастся, то бомба соскользнёт, откатится и взорвётся в стороне.По поводу первого момента очень скоро оказалось, что Винкель попал пальцем в небо. В общем случае англо-американская авиация бомбила не отдельные дома и даже районы, а города. Причём попадала не всегда. Например, 12 февраля 1945 года американские бомбардировщики летели бомбить Дрезден, а попали по находящейся в 125 км Праге (правда есть мнение, что это была не промах, а сознательная демонстрация воздушной мощи союзникам по антигитлеровской коалиции). Когда люфтваффе попыталось провести испытания Winkeltürme, то потерпели фиаско – самое высокоточное воздушное оружие Рейха, пикирующий бомбардировщик Ju 87 Stuka, просто не смог попасть в башню – уж очень она хорошо уворачивалась. А ведь сброшено на неё было 50 бомб...В целом, однако, расчёт оказался правильным. Взрыв 1000-кг бомбы привязанной к башне Винкеля привёл лишь к контузии помещённых внутрь коз (исходя из этого скамейки для размещения укрывающихся размещали на расстоянии 30 см от стенок). В боевых условиях имел место только один случай попадания авиабомбы в башню на заводе "Фокке-Вульф" в Бремене в октябре 1944 года. В результате был частично разрушен верхний ярус и погибло пять полицейских наблюдателей.Использованием Winkeltürme в качестве части системы водопровода никто не заинтересовался из соображений, скорее всего, экономических – башня имела избыточный запас прочности. Люфтваффе от размещения на башнях Винкеля зенитных пушек тоже воздержалось – размерность показалось недостаточной, позже зенитчики начали строить в трёх городах Рейха грандиозные Flakturm. Тем не менее 27 июля 1937 года министерство авиации выдало фирме "L.Winkel & Co" разрешение на продажу лицензий на возведение Luftschutzturme "Bauart Winkel" (Башня противовоздушной защиты "Проект Винкель"), а 9 апреля 1938 года был получен патент на Winkeltürme.В 1939-41 годах по проекту Винкеля было построено от 100 до 130 башен (данные разнятся), ещё порядка ста похожих укрытий были сооружены разными фирмами без приобретения лицензии. Есть ещё и "башни-призраки" по которым имеется документация, но нет следов самой постройки… Как такое бывает можно спросить у некоторых чиновников приграничных областей, занимавшихся строительством укреплений. Или у Миндича.Основными заказчиками были предприятия военной промышленности, порты и железная дорога, а 34 башни заказало военное командование – большая часть из них была построена в Цоссене (Бранденбург), где находились командные пункты и узел связи командованиях сухопутных сил (ОКХ) и вермахта (ОКВ). Строительство было свёрнуто под предлогом недопустимого монополизма и нарушения Винкелем госстандартов, но причина скорее всего была в экономии средств и материалов в военное время.Помимо "окурков" Винкеля существовали также укрытия башенного типа конструкции Пауля Цомбека – они имели больший диаметр и прямую цилиндрическую форму, немного расширяющуюся к низу. Винкель отстоял свой приоритет в суде, но башни по этому проекту строились в ряде городов.Башни Винкеля строились в девяти разных вариантах вместимостью от 164 до 500 человек. Наиболее популярный вариант был девятиэтажный (два из них подвальные – там размещались фильтровентиляционные установки, пункт связи, громкоговорители, ёмкости для воды, подключенный к канализации туалет – на этажах могли быть выносные баки). По бокам были установлены воздухозаборники, а на самом верху запасная фильтровентиляционная установка. На каждом этаже – скамейки, противогазы, печи или электрокалориферы (эксплуатация башен в зимнее время была затруднена именно из-за того, что они были холодными – зимой 1939-40 годов даже приходилось перекрывать водоснабжение, чтобы трубы не порвались). Выходов было обычно 2-4 – в разные стороны и на разной высоте, чтобы внутренний объём не оказался заблокированным в случае, если башня завалится на бок (такие случаи были уже после войны – вследствие подрыва или подмыва фундаментов).Башни типа 1 в Людвигсхафен-на-Рейне, построенные для железной дороги, имели диаметр основания 11,6 м, высоту – 22,3 м и рассчитаны на 400 человек. Башни типа 2 в Цоссене – 23 метра высотой, потолки – 1,98 метра, на последнем этаже – 2,75. Диаметр основания 13 метров (т.е. площадь нижнего этажа ок. 133 кв. м), толщина стен в подвальном уровне от 2,8 метров в самом низу, 2 метра на уровне земли и 0,8 – на самом верху. Вместимость такой башни составляла 315 человек и предназначались они для сотрудников, которые не находились на смене (смены работали в подземных бункерах) и членов их семей.В пользовании укрытиями был образцовый ordinung– у каждой башни был комендант и штат обсуживающего персонала (обычно два человека, отвечавшие за работу фильтровентиляционной установки), впускали туда по спискам, причём за каждым человеком было закреплено отдельное место – разве что номерки не раздавали. Башни открывались только во время воздушной тревоги, поэтому некоторые люди хранили документы и деньги в её подвале. Столпотворений, как в обычных убежищах башнях ПВО тут не было, но они и размещены были, как правило, по месту работы, где люди по умолчанию более дисциплинированы.После войны судьба башен Винкеля сложилась по-разному. Большую часть просто подорвали, чтобы не соблазнять малых сих возможность использовать их как фортификационные объекты (хотя именно как ДОТ башня Винкеля ещё хуже, чем башня ПВО). Некоторые из них использовались под склады, другие – в военных целях. Во время "холодной войны" возможность использования их в качестве убежищ не рассматривалась. Сейчас большая часть заброшена и используется, в основном, для тренировок альпинистов.В Вюнсдорфе (район Цоссена) десять башен были подорваны в 1947 году, две были разрушены позже, оставшиеся семь сохранились и занесены в список исторического наследия. В одной из них находится часть экспозиции местного музея, остальные закрыты.Насколько актуален этот интересный немецкий опыт в нынешних условиях?Начнём с того, что все инженерно-экономические достоинства такой конструкции остаются при ней и сейчас.Прежде всего, для строительства башнеобразного укрытия нужна меньшая площадь. Самоочевидно же – именно по этой причине в городах сейчас преобладают высотки. Площадь многоэтажного надземного укрытия будет в несколько раз (не в семь, но в 3-5) меньше площади подземного. И тут дело, как мы понимаем, не собственно в площади, а в объёме земляных работ, который будет меньше примерно на порядок – ведь подземному укрытию нужна ещё и земляная шапка сверху.По количеству стройматериалов надземная башня и подземное укрытие примерно равнозначны, хотя башня, имеющая круглую в плане форму, должна быть более экономной. Но строительство подземного укрытия всё равно обойдётся дороже из-за необходимости гидроизоляции и откачки воды – а эти задачи всегда дорогостоящие (по слухам, минимум один бункер связи 1-й армии ПВО в Балашихе был затоплен ещё в 80-е годы – неправильно рассчитали гидроизоляцию).В случае с надземным укрытием меньше рисков блокирования выходов и отсутствует риск заваливания обломками разрушенных зданий вентиляционных шахт. А ведь это частая причина гибели людей в подвалах во время нынешнего конфликта. Вообще в башнях лучше условия и по вентиляции (на случай пожаров или применения химического оружия), и по рискам затопления (в случае прорыва водопровода или канализации пострадать могут только подземные этажи).Важное достоинство – эти укрытия видны издалека, по сигналу воздушной тревоги людям не надо искать вход в них по указателям. Кроме того, башни можно строить вблизи жилых домов не рискуя повредить коммуникации.Однако есть и недостатки, являющиеся следствием достоинств.Большая заметность башен и, главное, их характерная форма, будут просто притягивать к себе вражеские беспилотники и крылатые ракеты, а точность современных средств поражения не в пример выше, чем в 30-40-е годы прошлого века. Конечно, если враг будет знать, что это именно укрытия, причём не для военных, а для мирных жителей... Но рассчитывать на гуманизм противника, особенно в эпоху, когда решения принимает ИИ, несколько неразумно.Впрочем, в случае применения именно БПЛА такого рода укрытия дают надёжную защиту, да и на случай попадания крылатой ракеты конструкцию можно усилить – это всё равно будет дешевле, чем подземное сооружение.В условиях применения ядерного оружия устойчивость башенных конструкций будет ниже – ближе к эпицентру их, вероятно, просто повалит (причём не от ударной волны – к ней трубы очень устойчивы, а от сотрясения почвы). Но ближе к эпицентру завалит выходы и вентшахты и классических подземных укрытий… В советском мультфильме "Будет ласковый дождь" 1984 года, по одноимённому рассказу Рея Брэдбери (кошмарное совпадение – события там происходят 4 августа 2026 года…), фигурирует именно надземный противоядерный бункер – люди в нём погибли из-за того, что почему-то не сработали бронеставни на окнах.

https://ukraina.ru/20260803/uroki-proshlogo-flakturm--bashni-pvo-lyuftvaffe-1082060462.html

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история, прага, рейх, александр дугин, вторая мировая война, убежище, бомбоубежища, 1930-ые, 1940-е, германия