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В России в полтора раза возросло число детей, причастных к терроризму. А что с профилактикой?

В России в полтора раза возросло число детей, причастных к терроризму. А что с профилактикой? - 04.09.2026 Украина.ру

В России в полтора раза возросло число детей, причастных к терроризму. А что с профилактикой?

В России за первое полугодие 2026 года более чем в полтора раза увеличилось количество детей, причастных к террористическим преступлениям, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Об этом утром 4 сентября пишет РИА Новости

2026-09-04T08:36

2026-09-04T08:36

2026-09-04T08:40

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Детский правозащитник рассказала агентству, что согласно данным МВД, только за первое полугодие 2026 года количество несовершеннолетних, привлечённых к уголовной ответственности, увеличилось почти на 21% и достигло 2 600."Крайне тревожно, что почти на 52% увеличилось количество ребят, причастных к террористическим преступлениям", — сказала Львова-Белова.Кроме того, отметила она, за этот же период на 41,9% выросло число несовершеннолетних, которых привлекли к уголовной ответственности за мошенничество, это 464 подростка.Детский правозащитник добавила, что следствием была установлена причастность 80 подростков "к совершению заведомо ложных сообщений об акте терроризма".4 августа Львова-Белова на профильной сессии в рамках форума "Территория смыслов" в Сенеже заявила, что Украина всё чаще подвергает вербовке и вовлекает в террористическую деятельность детей и подростков. При этом особенно актуальна сейчас тема безопасности детей в интернете.Корреспондент Украина.ру обратился за комментариями по этому вопросу к члену Палаты просветительских и образовательных организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края Андрею Никитину, представляющему общероссийскую общественную организацию "Родительское Всероссийское Сопротивление" (РВС).По его словам, в школах региона с детьми работают в рамках утверждённых программ, нацеленных на безопасность и информирование об угрозах. Кроме того, по инициативе отдельных родителей и учителей регулярно привлекаются специалисты в сфере безопасности.Однако эффективность такой работы в каждом конкретном учебном заведении чрезвычайно зависит от желания и умения учителей, а также готовности родителей в принципе затрагивать такие темы в беседах с их детьми. К сожалению, многие из них придерживаются позиции, что "СВО, террористы и прочее подобное... это где-то далеко" и не должно затрагивать семью и школу."Там, где налажен постоянный контакт с ветеранами СВО, эта работа ведётся гораздо эффективней", — подчеркнул член общественной палаты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, мария львова-белова, мвд, новости, несовершеннолетние, преступность, терроризм, террорист, мошенники, мошенничество, подростки, школа, профилактика, общественная палата, общественники