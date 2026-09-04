https://ukraina.ru/20260904/yazykovoy-absurd-siloviki-materyatsya-po-russki-poka-obychnykh-lyudey-shtrafuyut-za-otkaz-ot-ukrainskogo-1083007057.html
Языковой абсурд: силовики матерятся по-русски, пока обычных людей штрафуют за отказ от украинского
Языковой абсурд: силовики матерятся по-русски, пока обычных людей штрафуют за отказ от украинского - 04.09.2026 Украина.ру
Языковой абсурд: силовики матерятся по-русски, пока обычных людей штрафуют за отказ от украинского
Жесткие языковые запреты на Украине вызвали новую волну возмущения, на что обратила внимание одна из украинских блогеров
2026-09-04T09:40
2026-09-04T09:40
2026-09-04T10:06
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Поводом для скандала стало требование языкового омбудсмена вести переписку в школьных и домовых чатах только на украинском языке, иначе людям грозит штраф почти в 12 тысяч гривен.При этом украинские силовики в реальной жизни продолжают свободно использовать русский язык.Поводом для критики послужили получившие широкую огласку видеоматериалы недавнего вооруженного столкновения в Киеве между сотрудниками СБУ и представителями ГУР. На опубликованных в сети кадрах слышно, что участники конфликта используют нецензурную лексику исключительно на русском языке. В итоге складывается парадоксальная ситуация: обычным гражданам за сообщения в мессенджерах грозят денежные взыскания, тогда как кадровые сотрудники ключевых спецслужб полностью игнорируют требования законодательства.В этой связи блогер в своем видео в соцсетях задалась вопросом, собираются ли контролирующие органы реагировать на зафиксированные нарушения со стороны вооруженных силовиков в центре столицы, или же жесткие правила созданы исключительно для рядового населения. Понесет ли кто-то из сотрудников силовых ведомств ответственность хотя бы за использование русского языка, раз уж за саму перестрелку их никто наказывать не спешит, поинтересовалась она. Подробнее о стычке - в материале Кровавые разборки в Киеве: политические итоги перестрелки между СБУ и ГУР на сайте Украина.ру.
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Языковой абсурд: силовики матерятся по-русски, пока обычных людей штрафуют за отказ от украинского
09:40 04.09.2026 (обновлено: 10:06 04.09.2026)
Жесткие языковые запреты на Украине вызвали новую волну возмущения, на что обратила внимание одна из украинских блогеров
Поводом для скандала стало требование языкового омбудсмена вести переписку в школьных и домовых чатах только на украинском языке, иначе людям грозит штраф почти в 12 тысяч гривен.
При этом украинские силовики в реальной жизни продолжают свободно использовать русский язык.
Поводом для критики послужили получившие широкую огласку видеоматериалы недавнего вооруженного столкновения в Киеве между сотрудниками СБУ и представителями ГУР. На опубликованных в сети кадрах слышно, что участники конфликта используют нецензурную лексику исключительно на русском языке.
В итоге складывается парадоксальная ситуация: обычным гражданам за сообщения в мессенджерах грозят денежные взыскания, тогда как кадровые сотрудники ключевых спецслужб полностью игнорируют требования законодательства.
В этой связи блогер в своем видео в соцсетях задалась вопросом, собираются ли контролирующие органы реагировать на зафиксированные нарушения со стороны вооруженных силовиков в центре столицы, или же жесткие правила созданы исключительно для рядового населения. Понесет ли кто-то из сотрудников силовых ведомств ответственность хотя бы за использование русского языка, раз уж за саму перестрелку их никто наказывать не спешит, поинтересовалась она.