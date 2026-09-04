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Отвлекающий маневр: депутат Рады раскрыл реальную причину новых языковых запретов

Отвлекающий маневр: депутат Рады раскрыл реальную причину новых языковых запретов - 04.09.2026 Украина.ру

Отвлекающий маневр: депутат Рады раскрыл реальную причину новых языковых запретов

Угрозы украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской штрафовать родителей школьников за использование русского языка в мессенджерах призваны отвлечь общество от экономического кризиса и повальной коррупции в окружении Владимира Зеленского, заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский

2026-09-04T11:02

2026-09-04T11:02

2026-09-04T11:48

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Он подчеркнул, что карательные меры против русскоязычных граждан были намеренно анонсированы к 1 сентября. По его мнению, киевские власти целенаправленно вбросили эту резонансную тему в инфополе, чтобы перебить нарастающий общественный негатив от масштабных провалов на фронте, огромного дефицита в государственном бюджете и воровства "шайки Зеленского".На днях Ивановская публично пригрозила родителям украинских учеников денежными взысканиями за ведение переписки с преподавателями на русском языке. По версии омбудсмена, не только разговоры детей на школьных переменах, но и закрытые родительские чаты в мессенджерах якобы являются частью публичного пространства, а потому должны администрироваться строго на государственном языке.Подобная агрессивная политика давно стала привычным инструментом для официального Киева, который последовательно ущемляет права русскоязычного населения.Подробнее о недовольных этой политикой - в материале "Больше не играю в патриотизм": Настя Каменских выступила против ущемления русского языка на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, владимир зеленский, александр дубинский, рада, верховная рада, украина.ру