Отвлекающий маневр: депутат Рады раскрыл реальную причину новых языковых запретов - 04.09.2026 Украина.ру
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Отвлекающий маневр: депутат Рады раскрыл реальную причину новых языковых запретов
Отвлекающий маневр: депутат Рады раскрыл реальную причину новых языковых запретов - 04.09.2026 Украина.ру
Отвлекающий маневр: депутат Рады раскрыл реальную причину новых языковых запретов
Угрозы украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской штрафовать родителей школьников за использование русского языка в мессенджерах призваны отвлечь общество от экономического кризиса и повальной коррупции в окружении Владимира Зеленского, заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский
2026-09-04T11:02
2026-09-04T11:48
новости
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рада
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Он подчеркнул, что карательные меры против русскоязычных граждан были намеренно анонсированы к 1 сентября. По его мнению, киевские власти целенаправленно вбросили эту резонансную тему в инфополе, чтобы перебить нарастающий общественный негатив от масштабных провалов на фронте, огромного дефицита в государственном бюджете и воровства "шайки Зеленского".На днях Ивановская публично пригрозила родителям украинских учеников денежными взысканиями за ведение переписки с преподавателями на русском языке. По версии омбудсмена, не только разговоры детей на школьных переменах, но и закрытые родительские чаты в мессенджерах якобы являются частью публичного пространства, а потому должны администрироваться строго на государственном языке.Подобная агрессивная политика давно стала привычным инструментом для официального Киева, который последовательно ущемляет права русскоязычного населения.Подробнее о недовольных этой политикой - в материале "Больше не играю в патриотизм": Настя Каменских выступила против ущемления русского языка на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, владимир зеленский, александр дубинский, рада, верховная рада, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Рада, Верховная Рада, Украина.ру

Отвлекающий маневр: депутат Рады раскрыл реальную причину новых языковых запретов

11:02 04.09.2026 (обновлено: 11:48 04.09.2026)
 
© ФотоАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© Фото
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Угрозы украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской штрафовать родителей школьников за использование русского языка в мессенджерах призваны отвлечь общество от экономического кризиса и повальной коррупции в окружении Владимира Зеленского, заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский
Он подчеркнул, что карательные меры против русскоязычных граждан были намеренно анонсированы к 1 сентября.
По его мнению, киевские власти целенаправленно вбросили эту резонансную тему в инфополе, чтобы перебить нарастающий общественный негатив от масштабных провалов на фронте, огромного дефицита в государственном бюджете и воровства "шайки Зеленского".
На днях Ивановская публично пригрозила родителям украинских учеников денежными взысканиями за ведение переписки с преподавателями на русском языке. По версии омбудсмена, не только разговоры детей на школьных переменах, но и закрытые родительские чаты в мессенджерах якобы являются частью публичного пространства, а потому должны администрироваться строго на государственном языке.
Подобная агрессивная политика давно стала привычным инструментом для официального Киева, который последовательно ущемляет права русскоязычного населения.
Подробнее о недовольных этой политикой - в материале "Больше не играю в патриотизм": Настя Каменских выступила против ущемления русского языка на Украине на сайте Украина.ру.
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