Силы ПВО сбили над Россией за сутки в два раза больше БПЛА, чем накануне - 04.09.2026 Украина.ру
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Силы ПВО сбили над Россией за сутки в два раза больше БПЛА, чем накануне
Силы ПВО сбили над Россией за сутки в два раза больше БПЛА, чем накануне - 04.09.2026 Украина.ру
Силы ПВО сбили над Россией за сутки в два раза больше БПЛА, чем накануне
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 426 украинских беспилотников, за сутки — 842. Об этом Минобороны РФ вечером 3 сентября сообщило в своём телеграм-канале
2026-09-04T03:02
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов раньше традиционно проводилась ночью, однако Киев активизировал и дневные атаки на гражданские объекты и мирных жителей."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 2 сентября до 8:00 мск 3 сентября, над российскими регионами были сбиты 416 украинских БПЛА.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 842 ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что в предшествующий день, 2 сентября, было сбито 238 вражеских БПЛА, за сутки — 368.Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что БПЛА атаковали в ДНР автобус, мусоровоз и предприятия, убиты и ранены 17 человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Силы ПВО сбили над Россией за сутки в два раза больше БПЛА, чем накануне

03:02 04.09.2026 (обновлено: 03:05 04.09.2026)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗа безопасностью неба над российскими подразделениями следят расчеты комплексов "Панцирь-С1"
За безопасностью неба над российскими подразделениями следят расчеты комплексов Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 426 украинских беспилотников, за сутки — 842. Об этом Минобороны РФ вечером 3 сентября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов раньше традиционно проводилась ночью, однако Киев активизировал и дневные атаки на гражданские объекты и мирных жителей.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 2 сентября до 8:00 мск 3 сентября, над российскими регионами были сбиты 416 украинских БПЛА.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 842 ударных БПЛА дальнего действия.
Ранее сообщалось, что в предшествующий день, 2 сентября, было сбито 238 вражеских БПЛА, за сутки — 368.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что БПЛА атаковали в ДНР автобус, мусоровоз и предприятия, убиты и ранены 17 человек.
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