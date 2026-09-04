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Силы ПВО сбили над Россией за сутки в два раза больше БПЛА, чем накануне

Силы ПВО сбили над Россией за сутки в два раза больше БПЛА, чем накануне - 04.09.2026 Украина.ру

Силы ПВО сбили над Россией за сутки в два раза больше БПЛА, чем накануне

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 426 украинских беспилотников, за сутки — 842. Об этом Минобороны РФ вечером 3 сентября сообщило в своём телеграм-канале

2026-09-04T03:02

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов раньше традиционно проводилась ночью, однако Киев активизировал и дневные атаки на гражданские объекты и мирных жителей."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 2 сентября до 8:00 мск 3 сентября, над российскими регионами были сбиты 416 украинских БПЛА.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 842 ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что в предшествующий день, 2 сентября, было сбито 238 вражеских БПЛА, за сутки — 368.Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что БПЛА атаковали в ДНР автобус, мусоровоз и предприятия, убиты и ранены 17 человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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