Силы ПВО сбили за ночь 490 украинских БПЛА. В Ростовской, Тульской и Московской областях — 83 - 04.09.2026 Украина.ру
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Силы ПВО сбили за ночь 490 украинских БПЛА. В Ростовской, Тульской и Московской областях — 83
Силы ПВО сбили за ночь 490 украинских БПЛА. В Ростовской, Тульской и Московской областях — 83 - 04.09.2026 Украина.ру
Силы ПВО сбили за ночь 490 украинских БПЛА. В Ростовской, Тульской и Московской областях — 83
Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России и Чёрным морем 490 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 4 сентября сообщило в своём телеграм-канале
2026-09-04T09:11
2026-09-04T09:11
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Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации."В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 3 сентября до 8:00 мск 4 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 490 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в утреннем заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Башкирии, Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс" сообщил, что в ходе отражения ночной атаки на регион было уничтожено около 25 БПЛА в Тарасовском, Чертковском, Миллеровском, Багаевском, Шолоховском, Зерноградском районах. Информация о возможных последствиях уточняется.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, в свою очередь, доложил об уничтожении 17 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Ранее мэр Москвы рассказал, что силы ПВО столичного региона с вечера сбили 39 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве.Полный список тревожных регионов по состоянию на 5:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Силы ПВО сбили за ночь 490 украинских БПЛА. В Ростовской, Тульской и Московской областях — 83

09:11 04.09.2026
 
© РИА Новости . Валентин КапустинЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Валентин Капустин
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Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России и Чёрным морем 490 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом Минобороны РФ утром 4 сентября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации.
"В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 3 сентября до 8:00 мск 4 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 490 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в утреннем заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Башкирии, Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс" сообщил, что в ходе отражения ночной атаки на регион было уничтожено около 25 БПЛА в Тарасовском, Чертковском, Миллеровском, Багаевском, Шолоховском, Зерноградском районах. Информация о возможных последствиях уточняется.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, в свою очередь, доложил об уничтожении 17 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее мэр Москвы рассказал, что силы ПВО столичного региона с вечера сбили 39 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве.
Полный список тревожных регионов по состоянию на 5:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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