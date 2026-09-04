https://ukraina.ru/20260904/sovetnik-putina-otkazalsya-schitat-ukrainu-nedruzhestvennoy-stranoy-iz-za-fashista-s-granatoy-1083006265.html

Советник Путина отказался считать Украину недружественной страной из-за "фашиста с гранатой"

Советник Путина отказался считать Украину недружественной страной из-за "фашиста с гранатой" - 04.09.2026 Украина.ру

Советник Путина отказался считать Украину недружественной страной из-за "фашиста с гранатой"

Наличие радикальных элементов во главе Украины не делает саму страну недружественной для России, заявил советник президента РФ Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума

2026-09-04T09:00

2026-09-04T09:00

2026-09-04T09:00

новости

украина

россия

киев

владимир путин

кит келлог

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_ddc231c008b1a93fdb4f98e27d1fb02c.jpg

По его мнению, у Москвы в принципе нет недружественных государств, а существуют лишь недружественные правящие элиты. Комментируя текущую политику Киева, Кобяков сравнил засевшую там верхушку с "фашистом с гранатой" и напомнил детские игры, отметив, что финал для таких персонажей всегда один — они неизбежно погибают, а сама "хунта" временна и вскоре просто перегрызет горло самой себе.При этом Кобяков подчеркнул, что Украина исторически была и останется в орбите русского мира, поскольку это заложено в общем генетическом коде. Он добавил, что Киев всегда будет "матерью" городов русских, и это неотвратимый исторический факт, который невозможно перечеркнуть сиюминутными политическими потрясениями.В то же время действия нынешних киевских властей уже привели к катастрофическим последствиям для населения, фактически запустив процесс вымирания. По словам советника президента, на Украине стремительно заканчивается мобилизационный ресурс, из-за чего американские кураторы вроде Кита Келлога открыто требуют снизить призывной возраст до 20 лет и начать призыв женщин в ВСУ. На этом фоне в стране сложилась критическая демографическая ситуация, когда на четырех умерших рождается всего один ребенок, в связи с чем Кобяков констатировал прохождение точки невозврата и добавил, что спасти эту страну теперь может только Россия.О других высказываниях Кобякова - в материале Сотни миллиардов на авантюру: советник Путина объяснил нежелание Запада прекращать конфликт на сайте Украина.ру.

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, владимир путин, кит келлог, вооруженные силы украины, украина.ру