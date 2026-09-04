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Советник Путина отказался считать Украину недружественной страной из-за "фашиста с гранатой"
Советник Путина отказался считать Украину недружественной страной из-за "фашиста с гранатой" - 04.09.2026 Украина.ру
Советник Путина отказался считать Украину недружественной страной из-за "фашиста с гранатой"
Наличие радикальных элементов во главе Украины не делает саму страну недружественной для России, заявил советник президента РФ Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума
2026-09-04T09:00
2026-09-04T09:00
2026-09-04T09:00
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По его мнению, у Москвы в принципе нет недружественных государств, а существуют лишь недружественные правящие элиты. Комментируя текущую политику Киева, Кобяков сравнил засевшую там верхушку с "фашистом с гранатой" и напомнил детские игры, отметив, что финал для таких персонажей всегда один — они неизбежно погибают, а сама "хунта" временна и вскоре просто перегрызет горло самой себе.При этом Кобяков подчеркнул, что Украина исторически была и останется в орбите русского мира, поскольку это заложено в общем генетическом коде. Он добавил, что Киев всегда будет "матерью" городов русских, и это неотвратимый исторический факт, который невозможно перечеркнуть сиюминутными политическими потрясениями.В то же время действия нынешних киевских властей уже привели к катастрофическим последствиям для населения, фактически запустив процесс вымирания. По словам советника президента, на Украине стремительно заканчивается мобилизационный ресурс, из-за чего американские кураторы вроде Кита Келлога открыто требуют снизить призывной возраст до 20 лет и начать призыв женщин в ВСУ. На этом фоне в стране сложилась критическая демографическая ситуация, когда на четырех умерших рождается всего один ребенок, в связи с чем Кобяков констатировал прохождение точки невозврата и добавил, что спасти эту страну теперь может только Россия.О других высказываниях Кобякова - в материале Сотни миллиардов на авантюру: советник Путина объяснил нежелание Запада прекращать конфликт на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, владимир путин, кит келлог, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Кит Келлог, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Советник Путина отказался считать Украину недружественной страной из-за "фашиста с гранатой"
Наличие радикальных элементов во главе Украины не делает саму страну недружественной для России, заявил советник президента РФ Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума
По его мнению, у Москвы в принципе нет недружественных государств, а существуют лишь недружественные правящие элиты.
Комментируя текущую политику Киева, Кобяков сравнил засевшую там верхушку с "фашистом с гранатой" и напомнил детские игры, отметив, что финал для таких персонажей всегда один — они неизбежно погибают, а сама "хунта" временна и вскоре просто перегрызет горло самой себе.
При этом Кобяков подчеркнул, что Украина исторически была и останется в орбите русского мира, поскольку это заложено в общем генетическом коде. Он добавил, что Киев всегда будет "матерью" городов русских, и это неотвратимый исторический факт, который невозможно перечеркнуть сиюминутными политическими потрясениями.
В то же время действия нынешних киевских властей уже привели к катастрофическим последствиям для населения, фактически запустив процесс вымирания. По словам советника президента, на Украине стремительно заканчивается мобилизационный ресурс, из-за чего американские кураторы вроде Кита Келлога открыто требуют снизить призывной возраст до 20 лет и начать призыв женщин в ВСУ.
На этом фоне в стране сложилась критическая демографическая ситуация, когда на четырех умерших рождается всего один ребенок, в связи с чем Кобяков констатировал прохождение точки невозврата и добавил, что спасти эту страну теперь может только Россия.