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Сотни миллиардов на авантюру: советник Путина объяснил нежелание Запада прекращать конфликт

Сотни миллиардов на авантюру: советник Путина объяснил нежелание Запада прекращать конфликт - 04.09.2026 Украина.ру

Сотни миллиардов на авантюру: советник Путина объяснил нежелание Запада прекращать конфликт

Западные страны уже инвестировали в украинскую авантюру около 600 миллиардов долларов, поэтому они сделают все возможное для затягивания противостояния, заявил советник президента России Антон Кобяков во время пресс-брифинга по итогам Восточного экономического форума

2026-09-04T08:39

2026-09-04T08:39

2026-09-04T08:44

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По его мнению, ради продолжения конфликта и защиты вложений зарубежные кураторы Киева пойдут на любые меры. При этом в международном сообществе растет понимание тупиковости текущего курса, а так называемый мирный план президента США Дональда Трампа по Украине выглядит труднореализуемым и непонятным для большинства мировых игроков. Кобяков отметил, что на этом фоне многие страны уже задаются вопросом о необходимости перехода к обсуждению именно российских предложений по урегулированию, которые ранее озвучил Владимир Путин. Саму же киевскую верхушку советник российского лидера назвал временным явлением, отметив, что чиновники в Киеве уже погрязли во внутренних междоусобицах и в скором времени "перегрызут горло сами себе".Накануне на пленарном заседании форума тему переговоров затронул и сам Владимир Путин, напомнив, что ключевые договоренности должны достигаться в первую очередь между Москвой и Киевом, хотя в мире есть государства, готовые оказать посредническую помощь. Подробнее - в материале Мир возможен? Путин высказался о шансах на переговоры и скрытых контактах с Киевом на сайте Украина.ру.

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