Сотни миллиардов на авантюру: советник Путина объяснил нежелание Запада прекращать конфликт - 04.09.2026 Украина.ру
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Сотни миллиардов на авантюру: советник Путина объяснил нежелание Запада прекращать конфликт
Сотни миллиардов на авантюру: советник Путина объяснил нежелание Запада прекращать конфликт - 04.09.2026 Украина.ру
Сотни миллиардов на авантюру: советник Путина объяснил нежелание Запада прекращать конфликт
Западные страны уже инвестировали в украинскую авантюру около 600 миллиардов долларов, поэтому они сделают все возможное для затягивания противостояния, заявил советник президента России Антон Кобяков во время пресс-брифинга по итогам Восточного экономического форума
2026-09-04T08:39
2026-09-04T08:44
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По его мнению, ради продолжения конфликта и защиты вложений зарубежные кураторы Киева пойдут на любые меры. При этом в международном сообществе растет понимание тупиковости текущего курса, а так называемый мирный план президента США Дональда Трампа по Украине выглядит труднореализуемым и непонятным для большинства мировых игроков. Кобяков отметил, что на этом фоне многие страны уже задаются вопросом о необходимости перехода к обсуждению именно российских предложений по урегулированию, которые ранее озвучил Владимир Путин. Саму же киевскую верхушку советник российского лидера назвал временным явлением, отметив, что чиновники в Киеве уже погрязли во внутренних междоусобицах и в скором времени "перегрызут горло сами себе".Накануне на пленарном заседании форума тему переговоров затронул и сам Владимир Путин, напомнив, что ключевые договоренности должны достигаться в первую очередь между Москвой и Киевом, хотя в мире есть государства, готовые оказать посредническую помощь. Подробнее - в материале Мир возможен? Путин высказался о шансах на переговоры и скрытых контактах с Киевом на сайте Украина.ру.
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новости, запад, россия, киев, владимир путин, дональд трамп, украина.ру
Новости, Запад, Россия, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина.ру

Сотни миллиардов на авантюру: советник Путина объяснил нежелание Запада прекращать конфликт

08:39 04.09.2026 (обновлено: 08:44 04.09.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Западные страны уже инвестировали в украинскую авантюру около 600 миллиардов долларов, поэтому они сделают все возможное для затягивания противостояния, заявил советник президента России Антон Кобяков во время пресс-брифинга по итогам Восточного экономического форума
По его мнению, ради продолжения конфликта и защиты вложений зарубежные кураторы Киева пойдут на любые меры.
"Они будут юлить, пугать, давить, заигрывать, обманывать, заниматься интригами", — подчеркнул Кобяков.
При этом в международном сообществе растет понимание тупиковости текущего курса, а так называемый мирный план президента США Дональда Трампа по Украине выглядит труднореализуемым и непонятным для большинства мировых игроков.
Кобяков отметил, что на этом фоне многие страны уже задаются вопросом о необходимости перехода к обсуждению именно российских предложений по урегулированию, которые ранее озвучил Владимир Путин.
Саму же киевскую верхушку советник российского лидера назвал временным явлением, отметив, что чиновники в Киеве уже погрязли во внутренних междоусобицах и в скором времени "перегрызут горло сами себе".
Накануне на пленарном заседании форума тему переговоров затронул и сам Владимир Путин, напомнив, что ключевые договоренности должны достигаться в первую очередь между Москвой и Киевом, хотя в мире есть государства, готовые оказать посредническую помощь.
Подробнее - в материале Мир возможен? Путин высказался о шансах на переговоры и скрытых контактах с Киевом на сайте Украина.ру.
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