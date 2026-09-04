Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 04.09.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 04.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 5:30 мск 4 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-04T05:53
2026-09-04T05:53
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ульяновская область
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воронежская область
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 3 сентября и в ночь на 4 сентября объявлялась в Волгоградской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской, Воронежской, Запорожской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Северного Кавказа, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Белгородской, Саратовской, Ульяновской, Рязанской, Московской, Владимирской, Курской, Липецкой, Ростовской, Херсонской, Калужской, Орловской, Брянской, Смоленской, Тверской, Ивановской, Тульской, Запорожской, Нижегородской, Воронежской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Оренбургской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Псковской, Новгородской, Ярославской областях, в Башкирии, Татарстане, Адыгее.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 3 сентября и в ночь на 4 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (17:44 мск), Геленджика (20:46 мск), Тамбова (21:11 мск), Сочи (21:30 мск), Саратова (23:32 мск), Пензы (23:49 мск), Самары (1:48 мск), Ульяновска (1:57 мск), Бугульмы, Казани, Нижнекамска (2:53 мск), Домодедово, Жуковский (3:13 мск), Внуково (3:22 мск), Уфы (3:40 мск), Оренбурга (3:46 мск), Магнитогорска (4:13 мск).К этому часу аэропорты Пензы, Саратова, подмосковные Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили приём и отправку самолётов.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили над Россией за сутки в два раза больше БПЛА, чем накануне.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

05:53 04.09.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 5:30 мск 4 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 3 сентября и в ночь на 4 сентября объявлялась в Волгоградской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской, Воронежской, Запорожской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Северного Кавказа, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Белгородской, Саратовской, Ульяновской, Рязанской, Московской, Владимирской, Курской, Липецкой, Ростовской, Херсонской, Калужской, Орловской, Брянской, Смоленской, Тверской, Ивановской, Тульской, Запорожской, Нижегородской, Воронежской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Оренбургской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Псковской, Новгородской, Ярославской областях, в Башкирии, Татарстане, Адыгее.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным дронам.
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 3 сентября и в ночь на 4 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (17:44 мск), Геленджика (20:46 мск), Тамбова (21:11 мск), Сочи (21:30 мск), Саратова (23:32 мск), Пензы (23:49 мск), Самары (1:48 мск), Ульяновска (1:57 мск), Бугульмы, Казани, Нижнекамска (2:53 мск), Домодедово, Жуковский (3:13 мск), Внуково (3:22 мск), Уфы (3:40 мск), Оренбурга (3:46 мск), Магнитогорска (4:13 мск).
К этому часу аэропорты Пензы, Саратова, подмосковные Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили приём и отправку самолётов.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили над Россией за сутки в два раза больше БПЛА, чем накануне.
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