Верховная Рада готовит онлайн-голосование из подвала
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Верховная Рада готовится к работе в подземных условиях: депутатам могут выдать специальные устройства для онлайн-голосования. Об этом 4 сентября заявила народный депутат Нина Южанина
По её словам, обычные телефоны не подходят: после установки программы голосования аппарат блокирует все остальные приложения.
"Когда ты ставишь эту программу, входишь в это замкнутое поле, то не можешь работать на своём телефоне ни в одной программе. Вы представляете, что депутаты сидели, как будто с пультом в руках, все часы? Это просто невозможно. Поэтому, скорее всего, будут искать решения. Я слышала, что ищут решения о гаджетах, которые могут нас обеспечить", — рассказала Южанина.
Ранее украинский парламент уже анонсировал частичный переезд в подвальные помещения из-за постоянных воздушных тревог. Об этом – в материале Раду загоняют под землю: депутаты Украины будут работать в подвале
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