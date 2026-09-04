Верховная Рада готовит онлайн-голосование из подвала - 04.09.2026 Украина.ру
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Верховная Рада готовит онлайн-голосование из подвала
Верховная Рада готовит онлайн-голосование из подвала - 04.09.2026 Украина.ру
Верховная Рада готовит онлайн-голосование из подвала
Верховная Рада готовится к работе в подземных условиях: депутатам могут выдать специальные устройства для онлайн-голосования. Об этом 4 сентября заявила народный депутат Нина Южанина
2026-09-04T12:10
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По её словам, обычные телефоны не подходят: после установки программы голосования аппарат блокирует все остальные приложения."Когда ты ставишь эту программу, входишь в это замкнутое поле, то не можешь работать на своём телефоне ни в одной программе. Вы представляете, что депутаты сидели, как будто с пультом в руках, все часы? Это просто невозможно. Поэтому, скорее всего, будут искать решения. Я слышала, что ищут решения о гаджетах, которые могут нас обеспечить", — рассказала Южанина.Ранее украинский парламент уже анонсировал частичный переезд в подвальные помещения из-за постоянных воздушных тревог. Об этом – в материале Раду загоняют под землю: депутаты Украины будут работать в подвалеБольше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, верховная рада, рада
Новости, Украина, Верховная Рада, Рада

Верховная Рада готовит онлайн-голосование из подвала

12:10 04.09.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкВерховная Рада «приветствует» министра энергетики Шмыгаля практически пустым залом заседаний
Верховная Рада «приветствует» министра энергетики Шмыгаля практически пустым залом заседаний - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
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Верховная Рада готовится к работе в подземных условиях: депутатам могут выдать специальные устройства для онлайн-голосования. Об этом 4 сентября заявила народный депутат Нина Южанина
По её словам, обычные телефоны не подходят: после установки программы голосования аппарат блокирует все остальные приложения.
"Когда ты ставишь эту программу, входишь в это замкнутое поле, то не можешь работать на своём телефоне ни в одной программе. Вы представляете, что депутаты сидели, как будто с пультом в руках, все часы? Это просто невозможно. Поэтому, скорее всего, будут искать решения. Я слышала, что ищут решения о гаджетах, которые могут нас обеспечить", — рассказала Южанина.
Ранее украинский парламент уже анонсировал частичный переезд в подвальные помещения из-за постоянных воздушных тревог. Об этом – в материале Раду загоняют под землю: депутаты Украины будут работать в подвале
Больше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября
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