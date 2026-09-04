https://ukraina.ru/20260904/vs-rf-porazili-logistiku-vsu-detali-ataki-na-porty-i-energetiku-1083006847.html

ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику

ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику - 04.09.2026 Украина.ру

ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику

Российские войска поразили логистические центры, морские суда, портовую и энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом 4 сентября сообщили в Минобороны РФ

2026-09-04T09:44

2026-09-04T09:44

2026-09-04T09:44

спецоперация

сво

россия

украина

киевская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0e/1081441903_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cffa8773393e80b87136f9c3b40df72c.jpg

"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам, морским судам, портовой и энергетической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ", – сказано в сообщении оборонного ведомства.Высокоточным оружием и ударными БПЛА за ночь нанесены удары по нескольким объектам. В Киевской области поражён логистический центр в Гатном, где хранились товары двойного назначения.В порту "Южный" уничтожен сухогруз с продукцией военного назначения. В порту "Черноморск" — сухогруз с западным вооружением, склад с военно-техническим имуществом и топливный терминал для ВСУ. В населённом пункте Мирном поражена электроподстанция "Новоодесская".Российские военные продолжают систематически уничтожать логистические цепочки снабжения украинской армии. Подробнее – в материале ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

киевская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, россия, украина, киевская область, вооруженные силы украины