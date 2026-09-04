https://ukraina.ru/20260904/vs-rf-porazili-logistiku-vsu-detali-ataki-na-porty-i-energetiku-1083006847.html
ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику
ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику - 04.09.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику
Российские войска поразили логистические центры, морские суда, портовую и энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом 4 сентября сообщили в Минобороны РФ
2026-09-04T09:44
2026-09-04T09:44
2026-09-04T09:44
спецоперация
сво
россия
украина
киевская область
вооруженные силы украины
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"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам, морским судам, портовой и энергетической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ", – сказано в сообщении оборонного ведомства.Высокоточным оружием и ударными БПЛА за ночь нанесены удары по нескольким объектам. В Киевской области поражён логистический центр в Гатном, где хранились товары двойного назначения.В порту "Южный" уничтожен сухогруз с продукцией военного назначения. В порту "Черноморск" — сухогруз с западным вооружением, склад с военно-техническим имуществом и топливный терминал для ВСУ. В населённом пункте Мирном поражена электроподстанция "Новоодесская".Российские военные продолжают систематически уничтожать логистические цепочки снабжения украинской армии. Подробнее – в материале ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, россия, украина, киевская область, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Россия, Украина, Киевская область, Вооруженные силы Украины
ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику
Российские войска поразили логистические центры, морские суда, портовую и энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом 4 сентября сообщили в Минобороны РФ
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам, морским судам, портовой и энергетической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Высокоточным оружием и ударными БПЛА за ночь нанесены удары по нескольким объектам. В Киевской области поражён логистический центр в Гатном, где хранились товары двойного назначения.
В порту "Южный" уничтожен сухогруз с продукцией военного назначения. В порту "Черноморск" — сухогруз с западным вооружением, склад с военно-техническим имуществом и топливный терминал для ВСУ.
В населённом пункте Мирном поражена электроподстанция "Новоодесская".
Российские военные продолжают систематически уничтожать логистические цепочки снабжения украинской армии. Подробнее – в материале ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской области
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