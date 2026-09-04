"Запасайтесь генераторами": советник Зеленского признал бессилие перед баллистическими ударами - 04.09.2026 Украина.ру
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"Запасайтесь генераторами": советник Зеленского признал бессилие перед баллистическими ударами
"Запасайтесь генераторами": советник Зеленского признал бессилие перед баллистическими ударами - 04.09.2026 Украина.ру
"Запасайтесь генераторами": советник Зеленского признал бессилие перед баллистическими ударами
Украину ждет крайне тяжелая зима с неизбежными ударами по критической инфраструктуре, поэтому гражданам необходимо уже сейчас закупать генераторы, топливо и зарядные станции, заявил советник президента Сергей Бескрестнов в интервью местным СМИ
2026-09-04T12:00
2026-09-04T12:15
новости
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украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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По его словам, планы и направления баллистических атак полностью зависят от решений российского командования, однако очевидно, что энергетика вновь станет главной целью. Чиновник подчеркнул, что ситуацию критически осложняет острый дефицит антибаллистических ракет у ВСУ и фактическая невозможность защитить энергообъекты от тяжелых попаданий. Бескрестнов признал, что возведенные железобетонные укрытия способны спасти трансформаторы лишь от легких беспилотников, а против полутонной боевой части баллистической ракеты они абсолютно бесполезны.Он порекомендовал населению не тратить время на панику, а экстренно заказывать гибридные инверторы с аккумуляторами и формировать личные запасы горючего, чтобы избежать логистического коллапса и огромных очередей на автозаправочных станциях в пиковые периоды кризиса. Также Бескрестнов не исключил возникновение локального дефицита отдельных категорий товаров.Украинская энергосистема находится в глубоком кризисе после серии высокоточных ударов Вооруженных сил РФ по критическим объектам генерации и распределения. Подробнее об успехах россиян - в материале ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Запасайтесь генераторами": советник Зеленского признал бессилие перед баллистическими ударами

12:00 04.09.2026 (обновлено: 12:15 04.09.2026)
 
© commons.wikimedia.org / Volodymyr Zinchenko
- РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© commons.wikimedia.org / Volodymyr Zinchenko
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Украину ждет крайне тяжелая зима с неизбежными ударами по критической инфраструктуре, поэтому гражданам необходимо уже сейчас закупать генераторы, топливо и зарядные станции, заявил советник президента Сергей Бескрестнов в интервью местным СМИ
По его словам, планы и направления баллистических атак полностью зависят от решений российского командования, однако очевидно, что энергетика вновь станет главной целью.
Чиновник подчеркнул, что ситуацию критически осложняет острый дефицит антибаллистических ракет у ВСУ и фактическая невозможность защитить энергообъекты от тяжелых попаданий.
Бескрестнов признал, что возведенные железобетонные укрытия способны спасти трансформаторы лишь от легких беспилотников, а против полутонной боевой части баллистической ракеты они абсолютно бесполезны.
Он порекомендовал населению не тратить время на панику, а экстренно заказывать гибридные инверторы с аккумуляторами и формировать личные запасы горючего, чтобы избежать логистического коллапса и огромных очередей на автозаправочных станциях в пиковые периоды кризиса.
Также Бескрестнов не исключил возникновение локального дефицита отдельных категорий товаров.
Украинская энергосистема находится в глубоком кризисе после серии высокоточных ударов Вооруженных сил РФ по критическим объектам генерации и распределения.
Подробнее об успехах россиян - в материале ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику на сайте Украина.ру.
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