Бесконечная эпопея. Киев так и не смог "вымолить" у Запада новые системы ПВО - Politico - 04.09.2026 Украина.ру
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Бесконечная эпопея. Киев так и не смог "вымолить" у Запада новые системы ПВО - Politico
Бесконечная эпопея. Киев так и не смог "вымолить" у Запада новые системы ПВО - Politico - 04.09.2026 Украина.ру
Бесконечная эпопея. Киев так и не смог "вымолить" у Запада новые системы ПВО - Politico
Новая дипломатическая кампания Украины по получению дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) и финансовой помощи от западных партнеров полностью провалилась, сообщает Politico
2026-09-04T10:26
2026-09-04T10:26
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Серия неформальных встреч министров обороны стран Евросоюза и послов НАТО не принесла Киеву никаких конкретных результатов. По данным издания, украинские власти демонстрируют все большее раздражение из-за резкого сокращения поставок критически важных вооружений, а один из неназванных чиновников в беседе с журналистами назвал необходимость постоянно вымаливать каждую единицу техники бесконечной и разочаровывающей эпопеей. Газета подчеркивает, что даже если бы на мировом рынке сейчас было достаточно комплексов ПВО, Украина попросту находится на мели и не имеет средств на их покупку.По оценкам обозревателей агентства Блумберг, уже этой зимой Украину ждет критический дефицит ракет для противовоздушной обороны, поскольку США вынуждены перенаправлять основные запасы для снабжения собственных систем на Ближнем Востоке из-за конфликта вокруг Ирана.Украинская сторона заявляет, что для минимальной защиты ей требуется не менее 300 современных модификаций ракет PAC-3 для комплексов Patriot. При этом сами США располагают на сегодняшний день всего 800 такими ракетами, а остальной их арсенал состоит из устаревших и малоэффективных разновидностей PAC-2.Подробнее - в материале Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО

Бесконечная эпопея. Киев так и не смог "вымолить" у Запада новые системы ПВО - Politico

10:26 04.09.2026
 
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
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Новая дипломатическая кампания Украины по получению дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) и финансовой помощи от западных партнеров полностью провалилась, сообщает Politico
Серия неформальных встреч министров обороны стран Евросоюза и послов НАТО не принесла Киеву никаких конкретных результатов.
По данным издания, украинские власти демонстрируют все большее раздражение из-за резкого сокращения поставок критически важных вооружений, а один из неназванных чиновников в беседе с журналистами назвал необходимость постоянно вымаливать каждую единицу техники бесконечной и разочаровывающей эпопеей.
Газета подчеркивает, что даже если бы на мировом рынке сейчас было достаточно комплексов ПВО, Украина попросту находится на мели и не имеет средств на их покупку.
По оценкам обозревателей агентства Блумберг, уже этой зимой Украину ждет критический дефицит ракет для противовоздушной обороны, поскольку США вынуждены перенаправлять основные запасы для снабжения собственных систем на Ближнем Востоке из-за конфликта вокруг Ирана.
Украинская сторона заявляет, что для минимальной защиты ей требуется не менее 300 современных модификаций ракет PAC-3 для комплексов Patriot. При этом сами США располагают на сегодняшний день всего 800 такими ракетами, а остальной их арсенал состоит из устаревших и малоэффективных разновидностей PAC-2.
Подробнее - в материале Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины на сайте Украина.ру.
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