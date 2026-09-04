Сибига: полтора года в бункере с Зеленским — и ни одного мирного плана - 04.09.2026 Украина.ру
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Сибига: полтора года в бункере с Зеленским — и ни одного мирного плана
Сибига: полтора года в бункере с Зеленским — и ни одного мирного плана - 04.09.2026 Украина.ру
Сибига: полтора года в бункере с Зеленским — и ни одного мирного плана
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию Ulysmedia рассказал о совместном проживании с Владимиром Зеленским в бункере в первые полтора года конфликта. Об этом стало известно 4 сентября
2026-09-04T12:15
2026-09-04T12:15
новости
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По его словам, они находились на глубине не менее ста метров под землей.Глава украинского МИД также отметил, что в Киеве обсуждалась возможность проведения встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского на территории Казахстана. Он добавил, что Украина приветствует участие Казахстана в посреднических усилиях по мирному урегулированию.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Зеленского с Днем независимости Украины, который отмечался 24 августа. В своем поздравлении он выразил надежду на скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября.
https://ukraina.ru/20260904/peregovorschiki-trampa-posetyat-moskvu-i-kiev-detali-vizita-1083007270.html
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новости, украина, казахстан, киев, владимир зеленский, владимир путин, касым-жомарт токаев, мид
Новости, Украина, Казахстан, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, МИД

Сибига: полтора года в бункере с Зеленским — и ни одного мирного плана

12:15 04.09.2026
 
© REUTERS / Vladislav Culiomza
- РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© REUTERS / Vladislav Culiomza
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию Ulysmedia рассказал о совместном проживании с Владимиром Зеленским в бункере в первые полтора года конфликта. Об этом стало известно 4 сентября
По его словам, они находились на глубине не менее ста метров под землей.
"Я был с [Зеленским] в бункере с первых минут и прожил там полтора года. Это минимум сто метров под землей", — сообщил Сибига.
Глава украинского МИД также отметил, что в Киеве обсуждалась возможность проведения встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского на территории Казахстана. Он добавил, что Украина приветствует участие Казахстана в посреднических усилиях по мирному урегулированию.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Зеленского с Днем независимости Украины, который отмечался 24 августа. В своем поздравлении он выразил надежду на скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе.
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