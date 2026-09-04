https://ukraina.ru/20260904/krysu-zagnali-v-ugol--tam-ee-i-nado-prikonchit-mironov-o-planakh-kieva-i-preduprezhdenii-putina-1083003197.html

"Крысу загнали в угол — там ее и надо прикончить". Миронов о планах Киева и предупреждении Путина

"Крысу загнали в угол — там ее и надо прикончить". Миронов о планах Киева и предупреждении Путина - 04.09.2026 Украина.ру

"Крысу загнали в угол — там ее и надо прикончить". Миронов о планах Киева и предупреждении Путина

В эксклюзивном интервью изданию Украина.ру председатель партии, руководитель фракции “Справедливая Россия” в Госдуме Сергей Миронов рассказал, чего ждать Украине после угроз бить дронами по России.

2026-09-04T06:00

2026-09-04T06:00

2026-09-04T06:00

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Угрозы Украины в адрес гражданской авиации осложняют возможности проведения двусторонних мирных переговоров, заявил президент России Владимир Путин 3 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума, который сейчас проходит во Владивостоке.— Сергей Михайлович, ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос об ударах по Великобритании из-за поставок дальнобойного оружия Киеву, коротко сказал: "Это военная тайна", фактически не исключив такой сценарий. Ваша партия всегда выступала за максимально жесткие меры против пособников терроризма. Как вы считаете, готов ли Запад во главе с Лондоном к тому, что их военные объекты за пределами Украины станут легитимными целями для России, если они продолжат переходить наши красные линии?— Смотря, что понимать под готовностью. Если брать британскую пропаганду, то, уверен, они прямо сейчас готовы обрушится на Россию с самыми дикими обвинениями. По большому счету они занимаются этим круглосуточно и не один год, так что изобретать им ничего не придется. Но это в мире информационных войн и фейков.В реальном мире о проблемах британской армии много пишут те же британские СМИ – здесь они уже не могут так откровенно врать или, напротив, скрывать, как делают это в публикациях о России. Вот из последнего: текущая численность подготовленной армии составляет около 70 тыс человек — почти на 40 тысяч меньше, чем в 2000 году. При том, что задачи не сокращаются.В результате военные служат за себя, и за того парня, не выдерживают, увольняются. С техникой – та же беда, обновление идет слишком медленно. Армия в упадке. Но премьер-министры, коих за последние годы было немало, пускают пыль в глаза, о чем говорят британские эксперты.Этому может быть еще одно объяснение, помимо того, что Великобритания переживает самый глубокий управленческий кризис в своей новейшей истории. Британские политики не дураки, и они прекрасно понимают, что противостоять России у них нет возможности, тем более в одиночку. Армия, быть может, у них в упадке, но разведка продолжает работать. И, уверен, они хорошо представляют себе возможности современных российских систем вооружения. Мы, собственно, их и не скрываем, а, напротив, успешно применяем по силам киевского режима. Против лома нет приема! И никакой ядерный щит британцев не спасет, если дело дойдет до драки.Поэтому они все время пытаются как-то нам нагадить чужими руками, не вступая в прямой конфликт. Наш президент послал им четкий сигнал – отсидеться на острове не получится.— Не пора ли официально признать ту же Британию стороной конфликта?— Не думаю, что эта формальность необходима в данный момент.Во-первых, в наши планы не входит прямой военный конфликт с блоком НАТО - нельзя идти на поводу у русофобов, которые готовы ради ненависти к России уничтожить весь мир в ядерной войне.Во-вторых, мы довольно успешно решаем задачи СВО в текущих условиях. Да, в случае эскалации с британской стороны, мы готовы на ответные меры, о чем ясно сказал Владимир Путин. Но пока ограничиваемся предупреждениями, и это оправдано, на мой взгляд.А вот что давно надо сделать, так это пересмотреть подход к экономическому взаимодействию с государствами Евросоюза и НАТО, вплоть до полного прекращения поставок материальных и энергетических ресурсов.Напомню, европейские страны, включая Великобританию, участвуют в оснащении вооружённых сил Украины, в том числе поставляя компоненты для производства ракет и беспилотных аппаратов. Поэтому сохранение прежних торговых связей бессмысленно и вредит национальным интересам России.В связи с этим депутаты фракции "Справедливая Россия" подготовили концепцию экономического давления на ЕС и Соединённое Королевство. Ее смысл - зеркальный ответ нашим противникам который заключается в том, чтобы наносить максимальный ущерб оппоненту при минимальных издержках для российской экономики.Прежде всего нужно ввести запрет на экспорт в страны НАТО и Евросоюза обогащённого урана, титана, палладия, никеля и других важных металлов, минералов и сырья, которое используется в военных и промышленных целях.Еще можно было бы удвоить цены на транзит казахстанской нефти в Европу и повышения на 50% ставок на железнодорожные перевозки и доставку грузов по Северному морскому пути в направлении ЕС.Также наша концепция предусматривает запрет на поставки в страны альянса и Евросоюза удобрений и увеличение тарифов на транзит белорусской продукции этого сегмента.Мы должны сделать войну на Украине экономически невыгодной для Запада. Надо бить рублем, то есть евро, долларом и фунтом!— Зеленский объявил о начале "блокады" воздушного пространства России, угрожая мировым авиакомпаниям и цинично заявляя, что гражданские самолеты якобы в безопасности. При этом в Сети активно обсуждаются планы ВСУ атаковать российские аэропорты роями мелких дронов. Очевидно, что Киев готовит масштабный воздушный терроризм. Какие законодательные или военно-технические меры, на ваш взгляд, Россия должна принять прямо сейчас, чтобы жестко пресечь эти угрозы, и как нам заставить международные организации признать киевский режим террористической структурой?— Мне кажется, самое точное определение таким планам дал наш президент: это заявка на государственный терроризм. Надо называть вещи своими именами: современная Украина - террористическое государство и никаких переговоров с ним не будет. Будет контртеррористическая операция, о необходимости которой я и мои коллеги по "Справедливой России" говорим уже несколько лет. Главной целью таких операций всегда и везде было уничтожение лидеров террористов.Да, Владимир Путин упомянул о том, что какие-то переговорщики с той стороны нам нужны. Но заметьте, он не назвал персонально ни Зеленского, ни кого-то из его окружения. И это очень тревожный для украинского диктатора звоночек.Сейчас политическая и военная ситуация складывается против Зеленского, у которого не остается пространства для маневра.На поле боя Российская армия уверенно продвигается вперед, и крах военной машины киевского режима - это вопрос времени. Втянуть Запад в войну с Россией Зеленский не смог и уже не сможет - там не готовы жертвовать своими жизнями ради бандеровской Украины.К переговорам Зеленский тоже не готов, о чем говорят его "экзотические предложения", о которых упомянул Владимир Путин. Единственное на что он еще способен - терроризм. Но это самоубийственная стратегия, билет в один конец, который ему накануне фактически выписал наш президент. Крысу загнали в угол - там ее и надо прикончить!— Вы неоднократно говорили, что переговоры с Украиной не дадут результата и что цели можно достичь только военным путём. Что именно сегодня является минимально приемлемым условием для прекращения боевых действий? Что для вас и граждан России можно будет считать победой?— Главное условие для прекращения боевых действий - капитуляция режима Зеленского и последующая демилитаризация и денацификация Украины. После этого можно будет проводить в свободной от бандеровцев стране выборы. А затем восстанавливать братские отношения с народом Украины, которому так долго запудривали мозги идеями "незалежности". 30 с лишним лет поиска своего пути завели страну в тупик.Я по-прежнему убежден, что большинство граждан Украины хотят жить в добрососедских отношениях с Россией, а многие - вместе с Россией. Как хотели этого жители Севастополя, Крыма, Донбасса и Новороссии, которые сделали свой однозначный выбор.В связи с этим вопрос о состоятельности украинской государственности остается открытым. Пока сложно сказать, как будет. Но можно точно сказать, как быть не должно: на территории Украины не должно быть никакого антироссийского плацдарма, который бы угрожал нашей стране. Гарантии прочного мира и безопасности в этой части света невозможны без учета национальных интересов России. Так всегда было и будет. Если они будут учтены, это будет главной победой.— Считаете ли вы необходимым международное участие в контроле за безопасностью Запорожской АЭС, если такое участие не ограничивает российский суверенитет над объектом?— Российский суверенитет над Запорожской АЭС предполагает не только работу российских специалистов на ней, но и охрану станции российскими силовыми структурами. С какой стати нас нужно ограничивать? Иностранцам здесь нет места.Зачем они нужны? Чтобы использовать их в качестве живого щита при атаках киевского режима? Но это как лечить симптомы, а не болезнь. А Россия сегодня как раз занимается излечением Украины от неонацистской заразы.Международные организации, в первую очередь МАГАТЭ нам совсем не помогают. Напротив, они закрывают глаза на опасные провокации бандеровцев, которые регулярно обстреливают станцию. Какая уж тут борьба за ядерную безопасность, когда одна политика на уме?Поэтому если кто-то на Западе так переживает за безопасность Запорожской АЭС, пусть начнет ее укреплять с Киева - там сегодня главный источник угроз.

https://ukraina.ru/20240702/1055979603.html

https://ukraina.ru/20260903/1082966648.html

https://ukraina.ru/20260902/1082965115.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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